«Пряник для народа»: США опубликовали программу по интеграции Донбасса в украинскую и европейскую экономику

Американское правительственное агентство USAID подготовило программу, которая призвана наладить связи между экономикой Донбасса и рынками Украины и ЕС «в ответ на российскую агрессию». Документ опубликован в день принятия Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса. Предполагается, что подрядчик займётся привлечением инвестиций в инфраструктуру, а также переобучением местных жителей и работой с молодёжью. В самопровозглашённой ЛНР заявили, что скептически относятся к инициативе американцев, отметив, что принимаемые международными организациями экономические меры не приносят ощутимых результатов даже на подконтрольной Киеву территории. В республике также подчеркнули, что не намерены сотрудничать с нынешними киевскими властями. По мнению экспертов, программа USAID представляет собой попытку «подкупить» население региона, чтобы оно не оказывало сопротивления в случае военного конфликта.

Американское правительственное агентство USAID опубликовало новый проект по поддержке Украины, в первую очередь её восточной части, в «ответ на российскую агрессию». США планируют содействовать повышению экономического роста Донбасса в рамках программы по улучшению экономической устойчивости Украины.

Причиной проблем украинской экономики США называют «агрессию России», которая якобы нарушила важные рыночные связи и вызвала экономический спад в стране. Подрядчик американского правительственного агентства USAID, которое анонсировало программу, прежде всего должен будет работать с предпринимателями Донбасса.

В документе сообщается, что конфликт отрезал области, подконтрольные правительству, от их традиционных рынков, привёл к массивному притоку беженцев и «нанёс масштабный ущерб физической и социальной инфраструктуре региона».

«В свете продолжающегося конфликта ожидается дальнейшая дестабилизация. Подрядчик должен сгладить эти негативные факторы, способствуя экономическим связям между донбасскими фирмами и другими рынками Украины, ЕС и мира; развивая программу обеспечения средств существования для поддержки внутренне перемещённых лиц и потенциально лиц, возвращающихся к местам проживания, а также других уязвимых групп населения; и инвестируя в инфраструктуру и оборудование для бизнеса, когда это реалистично, перспективно и целесообразно», — сообщается в документе.

Ключевым инструментом станут инвестиции для предприятий Донбасса. Особое внимание начение будет уделяться той инфраструктуре, которая станет способствовать связям с украинским рынком. В качестве объектов для инвестиций называются пострадавшие от боевых действий школы, больницы, дороги, линии электропередач и здания государственных учреждений.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве

РИА Новости

Также под действие программы подпадут сами жители Донбасса, прежде всего молодёжь.

«Люди, особенно молодёжь и безработные, нуждаются в положительных примерах для подражания и в понимании того, что другие в их ситуации нашли способ сделать свою жизнь лучше, несмотря на трудности, существующие в регионе», — говорится в документе.

Предполагается, что подрядчик должен будет разработать коммуникативно-информационную стратегию, которая привлечёт внимание к местным предпринимателям, новаторам и реформаторам.

Подрядчик правительственного агентства США будет финансово поддерживать промышленников Донбасса и переучивать рабочих на восточной Украине, чтобы подготовить их к развитию новых отраслей промышленности. Также подрядчик USAID должен будет работать с учебными центрами, техникумами и вузами для подготовки образовательных программ.

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В документе отмечается, что если Донбасс будет больше связан с Украиной и менее зависим от России, то у проживающих там граждан якобы будет больше возможностей для поиска работы. Контракт USAID станет «важнейшим компонентом» помощи американского правительства Украине.

Важно отметить, что американская программа на Украине является частью пятилетнего плана офиса USAID в стране.

«Агентство США по международному развитию на Украине в настоящее время обновляет пятилетнюю Стратегию сотрудничества в области развития страны на 2018—2023 годы. Она отражает стратегические приоритеты правительства США по борьбе с коррупцией, смягчению последствий российской агрессии, укреплению демократии и улучшению экономических перспектив Украины», — говорится в документе.

Чтобы достичь поставленных США целей, потребуется взаимодействие между американским правительством, властями Украины и международным сообществом доноров. Их усилия будут направлены на поддержку «демократической, процветающей, стабильной и единой страны».

Военные сценарии

В документе сообщается, что подрядчик USAID должен будет адаптироваться к изменению обстановки в регионе в соответствии с возможными сценариями развития конфликта на востоке Украины.

Согласно одному из сценариев, украинские войска могут вернуть контроль над Донбассом военным путём. Однако в документе сообщается, что в случае украинского вторжения дома, правительственные здания, медицинские учреждения и прочая важнейшая инфраструктура получат «значительные повреждения».

Военнослужащий армии США совместно с украинскими солдатами принимает участие в военных учениях подо Львовом.

Reuters

Помимо использования украинской армии для продвижения на Донбасс, также рассматривается вариант заморозки конфликта, предоставления Донбассу особого статуса и восстановление контроля властей Украины над Донбассом без предоставления региону какого-либо особого статуса. В случае «военного вторжения России», сообщается в документе, USAID придётся пересмотреть всю программу для Донбасса.

Советник главы ЛНР, официальный представитель в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник в разговоре с RT скептически отнёсся к реализации американской программы на Донбассе.

«На сегодняшний день мы видим, что все меры экономической направленности, которые предпринимаются международными организациями, направлены против существующих республик и совершенно не работают на нашу экономику. Если что-либо реализовывается, то реализовывается на той части Донбасса, которая подконтрольна Киеву. По моим данным, и на той стороне тоже никаких ощутимых результатов не принесло», — сообщил Мирошник.

Сигнал для Донбасса

Примечательно, что новая программа США по привязке экономики Донбасса к Украине и ЕС выпущена в день принятия Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса. Акт даёт право главе Украины Петру Порошенко в мирное время использовать вооружённые силы «для сохранения суверенитета государства». Также впервые в украинских документах Россия была названа «страной-агрессором».

«Временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооружённые формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль: сухопутная территория и её внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, посёлков и сёл Донецкой и Луганской областей, внутренние морские воды, прилегающие к этой территории, недра под территориями и воздушное пространство над этими территориями», — говорится в законе.

Важно отметить, что Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Донбассе и выступает за мирное урегулирование кризиса в соответствии с минскими договорённостями.

В ближайшее время одобренный украинским парламентом закон поступит на подпись Петру Порошенко, после чего акт вступит в силу. Лидер страны уже выразил своё мнение на тему принятия закона в своём аккаунте в Twitter.

«Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это — ключевой сигнал соответствующего закона, который сегодня приняла Верховная рада по моей инициативе. Это — сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины», — говорится в публикации.

280 – за!

Ми продовжуватимемо прокладати шлях для реінтеграції окупованих українських земель політико-дипломатичним шляхом.

Це - ключовий сигнал Закону, який сьогодні ухвалила ВР за моєї ініціативи.

Це - сигнал і для Донбасу, і для Криму: ви - невід’ємна частина України. pic.twitter.com/E81iZui7S1 — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 января 2018 г.

Однако, по мнению главы ДНР Александра Захарченко, принятие закона «позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение», что противоречит мирному процессу.

«Желания интегрироваться нет»

Инициатива о принятии закона о реинтеграции Донбасса исходила от Вашингтона, заявил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Синхронность принятия закона о реинтеграции Донбасса и появления американской инициативы экономических мер в отношении Донбасса подчеркивают один очень важный момент, что именно Соединённые Штаты стояли первые за принятием этого закона», — сообщил эксперт.

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Он отметил, что программа USAID представляет собой «откуп» населению Донбасса за несопротивление и содействие украинским войскам в случае конфликта.

«Силовое решение конфликта имеет несколько особенностей. Первая — соотношение всех сил, которые сейчас находятся на линии соприкосновения. Вторая особенность — реакция населения. Эта программа является тем самым «пряником» для жителей Донбасса. Гражданскому населению предлагается пассивно, а может и активно, принять участие в мерах, связанных с изменением строя и сменой руководства в ДНР и ЛНР. Народ может быть задействован в военной операции на стороне киевских войск. Таким образом жители Донбасса получат какие-то материальные выгоды», — отметил главный научный сотрудник Института.

Впрочем, в ЛНР отметили, что желания интегрироваться в Украину у властей самопровозглашённой республики нет.

«В контексте принятого закона об реинтеграции ни малейшего желания не возникает. Когда формируется явно негативный и агрессивный настрой никакого желания интегрироваться с таким государством, конечно, нет. И, в первую очередь, с такими властями», — подчеркнул Мирошник.

Васильев уверен, что даже в случае плавного процесса интеграции населения республик избежать чисток и репрессий не удастся. Он отметил, что приравнивание территорий Донбасса к оккупированным фактически означает поражение его населения в правах.

«Я не исключаю такой вариант, что в ближайшие три месяца в канун российских выборов на Донбассе могут начаться военные действия — Киев перейдёт к силовому решению вопроса. Закон даёт для этого объективно все возможности, сосредотачивая всю полноту власти в руках Порошенко», — сообщил эксперт.

Деньги на войну

В декабре прошлого года власти США приняли решение о поставках оружия на Украину, о чём заявила официальный представитель Госдепартамент США Хезер Науэрт. По словам представителя внешнеполитического ведомства США, поставки «носят исключительно оборонительный характер».

Ящики с гуманитарной помощью USAID

Reuters

© Cheryl Ravelo-Gagalac

По информации источников американского канала телеканала ABC в администрации президента США Дональда Трампа, Вашингтон планирует отправить на Украину 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.

Москва негативно восприняла поставки вооружений украинской армии и выступила против силового сценария развития конфликта.

«Реакция Москвы на возможные поставки летального оружия на Украину хорошо известна. Наверное, это лишний раз подогреет и без того горячие головы тех националистов, которые стремятся только к тому, чтобы снова перейти к силовому методу урегулирования в Донбассе, абсолютно тупиковому, и снова развязать кровопролитие», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.