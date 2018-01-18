Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса даёт больше возможностей для ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса открывает больше возможностей для использования вооружённых сил страны.

«Расширяя возможности для использования Вооружённых сил Украины, других военных формирований, закон усиливает наши позиции по отражению вооружённой агрессии Российской Федерации и восстановлению территориальной целостности Украины», — цитирует пресс-служба СНБО Турчинова.

По его словам, в данном законе Россия «чётко и недвусмысленно признана государством-агрессором».

18 января Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса. Президент страны Пётр Порошенко назвал принятие закона «сигналом для Крыма».

Принятие закона также прокомментировали в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, которые сложились после референдума в Крыму. По его словам, Запад искусственно придаёт масштаб теме Украины и ошибочно рассматривает её в качестве краеугольного камня в противостоянии с Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.