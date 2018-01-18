Порошенко назвал «сигналом для Крыма» принятие Радой закона о реинтеграции Донбасса

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Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал принятие Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса.

«280 — за! Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путём... Это — сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины», — написал Порошенко в своём Twitter.

18 января Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса. 

Решение поддержали 280 депутатов, теперь документ должен подписать лидер Украины. 

По словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, в проекте закона прописаны «моменты, связанные с Крымом».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью итальянской газете Libero заявил, что вопрос о воссоединении Крыма с Россией закрыт.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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