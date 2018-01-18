Порошенко назвал «сигналом для Крыма» принятие Радой закона о реинтеграции Донбасса

Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал принятие Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса.

«280 — за! Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путём... Это — сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины», — написал Порошенко в своём Twitter.

280 – за!

Ми продовжуватимемо прокладати шлях для реінтеграції окупованих українських земель політико-дипломатичним шляхом.

Це - ключовий сигнал Закону, який сьогодні ухвалила ВР за моєї ініціативи.

Це - сигнал і для Донбасу, і для Криму: ви - невід’ємна частина України. pic.twitter.com/E81iZui7S1 — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 января 2018 г.

18 января Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Решение поддержали 280 депутатов, теперь документ должен подписать лидер Украины.

По словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, в проекте закона прописаны «моменты, связанные с Крымом».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью итальянской газете Libero заявил, что вопрос о воссоединении Крыма с Россией закрыт.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.