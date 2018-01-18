Порошенко назвал «сигналом для Крыма» принятие Радой закона о реинтеграции Донбасса
«280 — за! Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путём... Это — сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины», — написал Порошенко в своём Twitter.
280 – за!— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 января 2018 г.
Ми продовжуватимемо прокладати шлях для реінтеграції окупованих українських земель політико-дипломатичним шляхом.
Це - ключовий сигнал Закону, який сьогодні ухвалила ВР за моєї ініціативи.
Це - сигнал і для Донбасу, і для Криму: ви - невід’ємна частина України. pic.twitter.com/E81iZui7S1
18 января Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса.
Решение поддержали 280 депутатов, теперь документ должен подписать лидер Украины.
По словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, в проекте закона прописаны «моменты, связанные с Крымом».
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью итальянской газете Libero заявил, что вопрос о воссоединении Крыма с Россией закрыт.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.