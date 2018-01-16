В Киеве рассказали о ключевых моментах закона о реинтеграции Донбасса

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В законе о реинтеграции Донбасса есть три ключевых момента. Об этом заявила представитель президента в украинском парламенте Ирина Луценко.

«Мы признаём Россию страной-агрессором. Во-вторых, мы определяем, что именно обороняемся», — цитирует Луценко агентство УНН.

По её словам, после принятия закона правоохранительные и военные ведомства Украины получат право привлекать дополнительные ресурсы для участия в конфликте в Донбассе.

Луценко отметила, что в законопроекте также прописаны «моменты, связанные с Крымом».

Кроме того, она сообщила, что в документе отсутствует упоминание о минских договорённостях.

Ранее заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что власти Украины сами выталкивают Донбасс из состава страны.

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Военные действия в Донбассе Украина
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