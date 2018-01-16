В Киеве рассказали о ключевых моментах закона о реинтеграции Донбасса
«Мы признаём Россию страной-агрессором. Во-вторых, мы определяем, что именно обороняемся», — цитирует Луценко агентство УНН.
По её словам, после принятия закона правоохранительные и военные ведомства Украины получат право привлекать дополнительные ресурсы для участия в конфликте в Донбассе.
Луценко отметила, что в законопроекте также прописаны «моменты, связанные с Крымом».
Кроме того, она сообщила, что в документе отсутствует упоминание о минских договорённостях.
Ранее заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что власти Украины сами выталкивают Донбасс из состава страны.