МИД: Украина вместо реинтеграции Донбасса «выталкивает» его из состава страны

Заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что власти Украины сами выталкивают Донбасс из состава страны.

По мнению Карасина, согласно Минским соглашениям, Донбассу должен быть предоставлен особый статус в составе Украины.

«В реальности мы видим обратный процесс. Вместо реинтеграции региона в общее политико-экономическое пространство украинское руководство собственными руками фактически выталкивает юго-восток из состава страны», — цитирует РИА Новости Карасина.

Ранее в Госдепе заявили, что американские власти приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение для защиты её суверенитета и территориальной целостности.

В МИД России назвали это решение опасным.