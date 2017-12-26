МИД: Украина вместо реинтеграции Донбасса «выталкивает» его из состава страны

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Заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что власти Украины сами выталкивают Донбасс из состава страны.

По мнению Карасина, согласно Минским соглашениям, Донбассу должен быть предоставлен особый статус в составе Украины.

«В реальности мы видим обратный процесс. Вместо реинтеграции региона в общее политико-экономическое пространство украинское руководство собственными руками фактически выталкивает юго-восток из состава страны», — цитирует РИА Новости Карасина.

Ранее в Госдепе заявили, что американские власти приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение для защиты её суверенитета и территориальной целостности.

В МИД России назвали это решение опасным.

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