Лавров: Россия уважает целостность Украины в границах, сложившихся после референдума в Крыму
«Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией», — сказал министр.
По его словам, Запад искусственно придаёт масштаб теме Украины и ошибочно рассматривает её в качестве краеугольного камня в противостоянии с Россией.
«Украина — это тема, которая достаточно искусственно делается гораздо более масштабной, чем она того заслуживает, и рассматривается как оселок противостояния между Россией и Западом», — добавил Лавров.
Он также подчеркнул, что считает подобный подход «ошибочным, абсолютно политизированным».
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что гимн Украины обязательно будет звучать в Симферополе и Севастополе.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.