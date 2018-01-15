Лавров: Россия уважает целостность Украины в границах, сложившихся после референдума в Крыму

Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, которые сложились после референдума в Крыму. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией», — сказал министр.

По его словам, Запад искусственно придаёт масштаб теме Украины и ошибочно рассматривает её в качестве краеугольного камня в противостоянии с Россией.

«Украина — это тема, которая достаточно искусственно делается гораздо более масштабной, чем она того заслуживает, и рассматривается как оселок противостояния между Россией и Западом», — добавил Лавров.

Он также подчеркнул, что считает подобный подход «ошибочным, абсолютно политизированным».

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что гимн Украины обязательно будет звучать в Симферополе и Севастополе.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.