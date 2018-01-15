Порошенко заявил, что украинский гимн будет звучать в Крыму

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинский гимн обязательно будет звучать в Симферополе и Севастополе. Об этом глава государства написал в комментарии к видеоролику, на котором дети поют гимны Украины.

«Очень хорошо помню, как искренне и с каким рвением дети в Покровске Донецкой области пели гимн Украины. В такие моменты утверждаюсь в убеждении, что украинский гимн обязательно будет звучать в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе», — написал Порошенко в Facebook.

Он также пояснил, что публикация видео связана с 26-летием музыкальной редакции национального гимна страны.

Ранее сообщалось, что Порошенко поздравил жителей Донецка с Днём города и пообещал, что украинский гимн снова будет звучать в нём.

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