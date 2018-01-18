Глава ДНР прокомментировал принятие Радой закона о реинтеграции Донбасса

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко прокомментировал принятие Верховной радой Украины закона о реинтеграции Донбасса.

«Порошенко заявил, что он (закон. — RT) позволит быстрее нас вернуть на Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. К большому сожалению, это полностью нарушает минские договорённости», — цитирует РИА Новости Захарченко.

По его словам, Украина показывает, что «не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу».

18 января Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Президент Украины Пётр Порошенко назвал принятие закона «сигналом для Крыма».