«Намекнут Киеву»: Германия проверит закон о реинтеграции Донбасса

В Германии пообещали проверить закон о реинтеграции Донбасса. Об этом заявили в правительстве ФРГ. По мнению опрошенных RT политологов, это достаточно мягкая реакция на документ, который, по сути, легализует использование армии на востоке Украины. Могут ли заявления Берлина повлиять на конфликт в Донбассе — в материале RT.

В Германии прокомментировали новый украинский закон о реинтеграции Донбасса. Как отметил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, в Берлине должны ознакомиться с содержанием этого документа.

«Нам ещё нужно будет проверить текст. Пока окончательной оценки мы дать не можем», — заявил Зайберт.

При этом в МИД Германии заявили о «полном соответствии» украинского закона минскому процессу. В частности, об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел ФРГ Райнер Бройль.

«Для нас важна воля к диалогу и к переговорам на основе минских договорённостей. Упомянутый закон подчёркивает приверженность к мирному урегулированию и не нацелен на эскалацию», — сказал он.

Напомним, 18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются «временно оккупированными территориями», Россия — одной из сторон конфликта, а президенту предоставляется право на использование вооружённых сил для «защиты суверенитета страны», что, по сути, позволяет ввести киевские войска в Донбасс. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о Минских соглашениях.

Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт

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© STEFFI LOOS

«Пощёчина Западу»

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев считает, что Берлин не будет делать резких заявлений по закону о реинтеграции Донбасса, чтобы не обострять отношения с Киевом.

«Я думаю, что Германия облечёт всё в дипломатические формулировки, чтобы и не бросать Украину как партнёра, но чтобы и намекнуть Киеву, что приверженность мирному пути — это очень важно», — рассказал Токарев в беседе с RT.

Но при этом, если на Западе вообще никак не отреагируют на введение Украиной собственных правил игры при урегулировании конфликта, это будет пощёчиной для гарантов Минских соглашений, которые в новом законе ни разу не упоминаются, считает эксперт.

«Если сейчас это проглотят, то европейские столпы безопасности, такие как Париж и Берлин, получат пощёчину, потому что они неоднократно заявляли, что мирному урегулированию нет альтернатив, что также указывалось в резолюции СБ ООН, упоминавшей оба Минских протокола», — пояснил Токарев.

Он напомнил, что 21 февраля 2014 года министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, руководитель департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Франции Эрик Фурнье и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вместе с лидерами оппозиции и президентом Украины Виктором Януковичем подписали Соглашение об урегулировании политического кризиса в стране. И оппозиция тогда нарушила этот договор, рассказал эксперт. Гаранты же не отреагировали должным образом, что привело к смене власти.

Также по теме «Украина только имитирует работу»: кому выгодно перенести из Минска переговоры по Донбассу Президент США Дональд Трамп предлагает перенести переговоры об урегулировании конфликта на востоке Украины из Минска в другой город....

Если Запад будет медлить с реакцией на закон о реинтеграции Донбасса, Киев может неверно принять этот сигнал, что только обострит ситуацию на востоке Украины. Такое мнение высказал старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран НИИ мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Владимир Оленченко.

«Отсутствие должной реакции со стороны Германии предоставляет Украине полный карт-бланш. Они (Киев. — RT) могут теперь решить, что могут действовать как захотят, не оглядываясь на те обязательства, которые они брали, и начать новую политику, которая, как мы видим, идёт к тому, чтобы начать военные действия», — пояснил он RT.

По словам эксперта, «обращение к войне — это известный приём», к которому прибегает правительство, когда оно не справляется со своими задачами во внутренней политике. А у Киева сейчас большие проблемы, особенно в экономической части и социальной. Таким образом, отказаться от минских переговоров в пользу обострения конфликта выгодно Киеву, но не европейским странам.

«И Германия, и Франция заинтересованы в том, чтобы сохранить минский механизм, потому что отказ от него фактически лишает их каких-либо оснований участвовать в урегулировании конфликта. Если же принять отказ от «Минска», то новый механизм — он где? И будет ли там место для Германии, для Франции или их место займёт американская сторона», — сказал Оленченко, добавив, что об этом, по его мнению, должны задуматься в ЕС.

«Случайно ли заявление Трампа о неэффективности минских переговоров совпало с принятием закона на Украине?» — задаётся вопросом эксперт.

Германия и украинский конфликт

Германия как гарант минских договорённостей заявляет о приверженности позиции мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Европейские страны вынуждены были вмешаться во внутренние дела страны, когда стало ясно, что Киев самостоятельно не справляется. В Луганскую и Донецкую области Украины были направлены наблюдатели ОБСЕ.

Кроме того, в декабре 2017 года канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Россию вернуть на восток Украины своих военнослужащих, которые ранее входили в состав Совместного центра по контролю и координации. Она подчеркнула, что Центр «играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и соглашений о прекращении огня».

Канцлер Германии Ангела Меркель

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Российские офицеры-наблюдатели покинули территорию Украины в ночь на 20 декабря 2017 года. Москва приняла решение, так как Киев создавал препятствия в работе российских специалистов. Среди прочего офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.