Германия проверит закон о реинтеграции Донбасса
Власти Германии намерены проверить принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
«Нам ещё нужно будет проверить текст. Пока окончательной оценки мы не можем дать», — цитирует ТАСС Зайберта.
Отмечается, что власти ФРГ намерены изучить закон по Донбассу и проанализировать его на соответствие минским договорённостям.
18 января Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.
Президент Украины Пётр Порошенко назвал принятие закона «сигналом для Крыма».
Закон прокомментировали также в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard