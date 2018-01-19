Германия проверит закон о реинтеграции Донбасса

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Власти Германии намерены проверить принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«Нам ещё нужно будет проверить текст. Пока окончательной оценки мы не можем дать», — цитирует ТАСС Зайберта.

Отмечается, что власти ФРГ намерены изучить закон по Донбассу и проанализировать его на соответствие минским договорённостям.

18 января Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Президент Украины Пётр Порошенко назвал принятие закона «сигналом для Крыма».

Закон прокомментировали также в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. 

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