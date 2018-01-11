«Мы знаем, что нужно делать Киеву»: в Евросоюзе объяснили отказ выделить Украине €600 млн

Украина не выполнила четыре необходимых условия из 21 для получения экономической помощи от Евросоюза. Поэтому Брюссель не стал оказывать Киеву финансовую поддержку в размере €600 млн, заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли. Он подчеркнул, что главной проблемой для Киева остаётся коррупция. Ранее о том, что украинские власти «постоянно усложняют жизнь» борцам с коррупцией, говорил еврокомиссар Йоханнес Хан. Однако такие заявления чиновников из Брюсселя не помешали украинскому президенту Петру Порошенко анонсировать «амбициозную программу помощи ЕС».

Украинские власти не выполнили четыре необходимых условия из 21 для получения европейской экономической помощи. Поэтому в ЕС не стали выделять Киеву €600 млн. Об этом сообщил глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли.

Европейские чиновники не раз говорили о неудовлетворительных результатах борьбы с коррупцией на Украине. Так, о необходимости как можно скорее учредить в стране антикоррупционный суд заявил и Мингарелли.

«На сегодняшний день коррупция остаётся очень серьёзной болезнью, от которой страдает всё украинское общество», — подчеркнул европейский чиновник.

«Но мы знаем, что именно нужно делать для того, чтобы продвинуться в борьбе с коррупцией. Это укрепление новых антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро, Национального агентства, а также срочное создание антикоррупционного суда, на чём настаивает Венецианская комиссия», — приводит слова Мингарелли «112 Украина».

Также по теме «Деньги растеклись»: в Еврокомиссии проанализировали выделение Украине €355 млн финансовой помощи В рамках политики добрососедства в 2014 году ЕС предоставил Украине около €355 млн, говорится в отчёте Еврокомиссии. Ведомство...

Представитель ЕС также напомнил об обязательстве Киева отменить требование, согласно которому «гражданские активисты» на Украине должны декларировать свои доходы.

При этом Мингарелли не исключил возможности выделения Украине нового транша. Он заявил, что украинский президент Пётр Порошенко лично обратился с такой просьбой к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

«В ноябре во время саммита «Восточное партнёрство» президент Порошенко лично обратился к председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом о возможности предоставления Евросоюзом новой макрофинансовой помощи Украине», — напомнил европейский чиновник в эфире «Украинского радио».

Отметим, что заявку на получение нового транша от ЕС Украина подала в середине декабря 2017 года. Тогда Хьюг Мингарелли заявил, что «Европейская комиссия проведёт оценку потребности страны во внешнем финансировании, и на основании результатов оценки будет решено, целесообразно ли предоставлять новую макрофинансовую помощь».

По словам европейского чиновника, в последние три года Евросоюз предоставил Украине макрофинансовую помощь на €3,4 млрд. Ранее в украинском Минфине заявили, что страна намерена получить от Еврокомиссии €1,8 млрд в рамках проекта финансовой помощи на 2018—2019 годы.

В 2015 году Евросоюз одобрил программу оказания финансовой помощи Украине на сумму €1,8 млрд. Пока Киеву выделено €1,2 млрд. Киев получал средства в рамках этой программы в обмен на выполнение определенных требований, среди которых числится проведение различных реформ.

«Не отвечают поставленным задачам»

В декабре минувшего года Еврокомиссия подготовила отчёт о реализации Европейской политики добрососедства. В документе в том числе говорилось о программе поддержки Украины. Составители европейского доклада тогда указали, что бюджет и гибкость политики добрососедства ЕС фактически исчерпаны.

«Европейский инструмент соседства используется на пределе cвоего потенциала реагирования, а также экономических возможностей. По оценке внешних экспертов и нескольких заинтересованных сторон, меры реагирования, принятые в рамках этой программы, не отвечали потребностям и поставленным задачам», — говорится в докладе Еврокомиссии, с которым ранее ознакомился RT.

РИА Новости

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Ранее еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению ЕС Йоханнес Хан указал на проблему широкого распространения коррупции на Украине. Многие приговоры по коррупционным делам, в которых замешаны высокопоставленные чиновники, до сих пор не вынесены, а специальные органы, созданные в рамках кампании по борьбе с коррупцией, «до сих пор не в состоянии эффективно проверять декларации о доходах государственных должностных лиц», подчеркнул еврокомиссар.

«Власти Украины, похоже, постоянно пытаются усложнить жизнь активистам по борьбе с коррупцией и общественным организациям, которые пытаются победить в схватке с коррупцией на самых высоких уровнях. Мы вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими донорами и международными организациями обеспокоены тем, как развивается ситуация по данному вопросу на Украине», — сказал он.

«Амбициозная программа помощи»

24 ноября прошлого года президент Украины Пётр Порошенко выразил надежду, что страна получит от ЕС новую макрофинансовую помощь. «Мы договорились, что на следующей неделе Еврокомиссия выпустит коммюнике об амбициозной программе макрофинансовой помощи. Три транша, такой же объём, что и сейчас, причём начинаем работать с января 2018 года», — заявил украинский президент.

Однако уже 1 декабря стало известно, что Еврокомиссия отказала Киеву в последнем транше из программы макрофинансовой помощи. Причиной назвали несоблюдение Киевом условий получения средств.

Еврокомиссия заявила, что украинские власти приняли значительные усилия, чтобы получить третий и последний транш, однако не все обязательства были исполнены.

«Поэтому Еврокомиссия не в состоянии перечислить последний транш», — отмечалось в сообщении Еврокомиссии.

Пётр Порошенко

Reuters

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Эксперты не раз указывали на несостоятельность попыток киевских властей побороть коррупцию в стране, в связи с чем европейская помощь остаётся под вопросом.

«Бросить нельзя и вытянуть нельзя, остаётся поддерживать. Как в той шутке: если вначале Украина была чемоданом без ручки, то потом, учитывая разгул коррупции, превратилась в ручку без чемодана. Претензии к реформам — это претензии к управляемости. Если власть не смогла осуществить эти реформы, значит, все деньги растекаются непонятно куда, невозможно их отследить», — отметил в беседе с RT доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш.