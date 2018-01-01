«Деньги растеклись»: в Еврокомиссии проанализировали выделение Украине €355 млн финансовой помощи

В рамках политики добрососедства в 2014 году ЕС предоставил Украине около €355 млн, говорится в отчёте Еврокомиссии. Ведомство отмечает, что Брюссель принял решение о беспрецедентном транше помощи в связи с политической нестабильностью на Украине и российской «агрессией». В частности, Еврокомиссия называет «аннексией» присоединение Крыма к России по результатам референдума. При этом в Брюсселе констатируют, что, несмотря на некоторые успехи Киева, победа над коррупцией всё ещё не одержана. Почему в ЕС начинают выражать недовольство властями Украины — в материале RT.

В декабре Еврокомиссия подготовила отчёт о реализации Европейской политики добрососедства. В частности, в документе говорится о программе поддержки Киева. Авторы доклада утверждают, что Украина переживает период политической нестабильности, в стране идёт война. Кроме того, в документе содержатся обвинения в адрес России и заявления об «аннексии» Крыма.

«Ввиду незаконной аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией и конфликта на востоке Украины сразу по завершении обсуждения регламента Европейского инструмента соседства Европейская комиссия использовала весь потенциал механизма внешнего сотрудничества и в апреле 2014 года подписала Соглашение о государственном развитии с бюджетом в €355 млн с целью стабилизации политической и экономической ситуации на Украине. Это крупнейшая в истории двусторонняя программа для Украины», — отмечают авторы.

При этом доклад Еврокомиссии не содержит данных о том, что в Крыму был проведён референдум, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Согласно документу Киеву также было выделено около €10 млн на программы по поддержке деятельности НКО в стране для проведения мониторинга реализации национальных реформ.

Кроме того, авторы документа обвиняют Россию в «постоянном вмешательстве во внутренние дела страны».

«Значительные инвестиции»

В то же время авторы констатируют, что возможности, бюджет и гибкость Европейской политики добрососедства фактически исчерпаны.

«Европейский инструмент соседства используется на пределе cвоего потенциала реагирования, а также экономических возможностей. По оценке внешних экспертов и нескольких заинтересованных сторон, меры реагирования, принятые в рамках этой программы, не отвечали потребностям и поставленным задачам», — говорится в материале Еврокомиссии.

Президент Европейского cовета Дональд Туск, президент Украины Пётр Порошенко и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Киеве

Reuters

© Valentyn Ogirenko

С одной стороны, как отмечается в документе, Брюссель наблюдает на Украине прогресс в борьбе с коррупцией, со злоупотреблениями в сфере госзакупок и государственного управления. С другой — Еврокомиссия констатирует некоторые трудности, в том числе и в восстановлении разрушенных из-за конфликта регионов Украины. В связи с этим в документе отмечается, что ЕК требуются «более значительные политические и финансовые инвестиции».

«В настоящее время и в будущем от ЕС потребуют более значительных политических и финансовых инвестиций, а также привлечения дополнительного финансирования, в том числе путём дальнейшего расширения сотрудничества с крупными финансовыми учреждениями и мобилизации частного сектора посредством распределения финансового бремени и предоставления гарантий», — сообщается в документе.

В то же время механизм оценки результатов и эффективности программ ЕС «остаётся в зачаточном состоянии». Еврокомиссия лишь ведёт работу по созданию эффективной системы мониторинга программ ЕС, которая должна показать реальные достижения стран — реципиентов европейской помощи.

«Власти пытаются усложнять жизнь»

На Европейскую политику добрососедства на период 2014—2020 годов выделено более €15,4 млрд. Программа нацелена на сближение Европы с соседями для поддержания и укрепления стабильности, безопасности и процветания в регионе.

В рамках программы ЕС взял на себя обязательство оказывать поддержку экономическому развитию стран-партнёров для реализации проектов по продвижению демократии, верховенства права и должного управления в государствах — соседях Евросоюза.

В свою очередь, Украина обязалась провести реформы в сферах децентрализации, борьбы с коррупцией, правосудия, а также реформы полиции, государственного управления, торговли, энергетики, банковской системы и здравоохранения, в связи с чем ЕС и выделяет значительные ресурсы. Проведение продиктованных Брюсселем реформ на Украине является одним из важнейших условий Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как заявил в октябре комиссар ЕС Йоханнес Хан в интервью изданию Eastbook, помощь Евросоюза Украине предполагает активный переход страны к демократическим стандартам по образцу ЕС.

«В настоящее время наша поддержка помогает поставить страну на путь демократических реформ. Кроме того, Украина получила доступ к ряду программ ЕС в рамках Европейской политики соседства, что также способствует ее реформированию и модернизации, конвергенции в административном и нормативном плане, а также заимствованию стандартов и передового опыта ЕС», — сообщил комиссар.

Он подчеркнул, что ЕС оказал Киеву «беспрецедентную финансовую помощь»: Брюссель обязался предоставить €12,8 млрд макрофинансовой поддержки в форме кредитов и грантов на проведение политических и экономических реформ.

В то же время Йоханнес Хан отметил, что на Украине широко распространена коррупция. В частности, комиссар ЕС отметил, что многие приговоры по делам с участием высокопоставленных лиц до сих пор не вынесены, а специальные органы, созданные в рамках кампании по борьбе с коррупцией, «до сих пор не в состоянии эффективно проверять декларации о доходах государственных должностных лиц».

«Власти Украины, похоже, постоянно пытаются усложнить жизнь активистам по борьбе с коррупцией и общественным организациям, которые пытаются победить в схватке с коррупцией на самых высоких уровнях. Мы вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими донорами и международными организациями обеспокоены тем, как развивается ситуация по данному вопросу на Украине», — подчеркнул Хан.

«Бросить нельзя и вытянуть нельзя»

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш отметил в разговоре с RT, что Киев стремится использовать любые рычаги давления на Брюссель и Вашингтон. Так, Украина стремится пополнить бюджет за счёт помощи других стран. В частности, для оправдания новых запросов на получение средств власти страны апеллируют к крымскому вопросу.

«Киев легитимирует получение абсолютно любых денег проблемой ухода Крыма. Никакого другого повода получить деньги от Еврокомиссии нет.

Здесь вопрос бюджетного оформления. Я думаю, были распоряжение и настоятельная рекомендация Вашингтона деньги выделить. Дальше, соответственно, подыскивали ту статью, которая будет звучать прилично и пристойно. Вашингтон постарался переложить финансовую ответственность на Еврокомиссию. Но понятно, что выделенных средств элементарного баланса доходов и расходов совершенно недостаточно. Суммы могут звучать внушительно, но мы знаем, что Украине требуется плюс $3 млрд в год», — заявил Коктыш.

Также политолог подчеркнул, что сегодня главная проблема Украины — катастрофическое снижение легитимности власти президента Петра Порошенко.

«Слабая легитимность центрального лица означает очень слабый функционал государственной машины. Это главная проблема, которая будет только усугубляться», — полагает Коктыш.

По мнению эксперта, цель ЕС — подчеркнуть вовлечённость в решение украинской проблемы.

«Бросить нельзя и вытянуть нельзя, остаётся поддерживать. Как в той шутке: если вначале Украина была чемоданом без ручки, то потом, учитывая разгул коррупции, превратилась в ручку без чемодана. Претензии к реформам — это претензии к управляемости. Если власть не смогла осуществить эти реформы, значит, все деньги растекаются непонятно куда, невозможно их отследить», — отметил политолог.

«Вялые темпы реформ»

Ранее Европейская комиссия отказала Киеву в последнем транше кредита по программе макрофинансовой помощи, так как Украина не соблюдала условия получения средств.

В ЕК отметили, что Киев предпринял значительные усилия, чтобы получить третий, последний транш, однако исполнил не все взятые на себя обязательства.

«Поэтому Еврокомиссия не может перечислить последний транш», — говорится в сообщении ЕК.

Ранее европейские представители уже обращали внимание на трудности, связанные с реализацией реформ на Украине. Так, в ноябре в докладе Генерального директората по внешней политике ЕС сообщалось о внутриполитических конфликтах, препятствующих демократическим изменениям.

«Вялые темпы реформ обусловлены затяжным политическим конфликтом между правящей коалицией и оппозиционными группами. Верховная рада уже почти два года работает без официально оформленной правящей коалиции, что является нарушением Конституции страны», — говорится в отчёте Генерального директората.

В документе имеется в виду ст. 83 Конституции Украины. В ней сказано, что для принятия законов Раде необходима коалиция большинства, которая должна составлять не менее 226 депутатов. На данный момент такой коалиции формально не существует.

Здание администрации президента в Киеве

Reuters

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Кроме того, требуемые Европейским союзом реформы, а также законодательные инициативы украинского парламента, среди которых и закон о реинтеграции Донбасса, тормозятся из-за разобщённости Верховной рады, что также подтверждается Генеральным директоратом по внешней политике ЕС.

«Официальная форма правления Украины — президентско-парламентская республика, однако нынешние разногласия в Раде укрепили роль президента. Сейчас глава государства контролирует правоохранительные органы, службы безопасности, армию, дипломатический корпус, а также прокуратуру», — поясняется в отчёте директората.

Несмотря на попытки проведения антикоррупционной реформы, коррупция остаётся «самым важным вызовом» для Украины. Европейское ведомство сообщило, что 90% украинцев считают коррупционную составляющую серьёзной проблемой. Также отмечается, что именно она может стать ключевым фактором, ограничивающим эффективность финансовой помощи Украине со стороны стран Запада.