«Маски сорваны»: Порошенко назвал закон о реинтеграции Донбасса способом вернуть регион в состав Украины

Закон о реинтеграции Донбасса поможет Киеву вернуть регион под власть Украины. Об этом сообщил президент страны Пётр Порошенко. Он сказал, что для него приоритетно мирное урегулирование конфликта, но при этом оставил за собой «право на самооборону». Политик подчеркнул, что закон якобы не противоречит Минским договорённостям. Эксперты отмечают, что в этом вопросе Порошенко лукавит: ведь «Минск-2» предполагает фактическую федерализацию страны с предоставлением особого статуса ДНР и ЛНР. Однако пока никаких подвижек в эту сторону сделано не было. Об амбициозных заявлениях Порошенко — в материале RT.

Президент Украины Пётр Порошенко назвал закон о Донбассе «технологией возвращения» региона в состав государства. Об этом он заявил, выступая в Киеве по случаю Дня соборности Украины.

«Для нас уже принятый закон ценен прежде всего тем, что он является, по сути, технологией возвращения оккупированных территорий под государственный суверенитет Украины», — сказал глава государства.

По его словам, документ якобы ни в коей мере не противоречит минским договорённостям, которые, как утверждает Порошенко, Украина выполняет, а Москва — нет.

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«Хочу подчеркнуть отдельно, что ни дух, ни буква этого закона не противоречат минским договорённостям, как это хочет представить Москва. В отличие от России, которая хочет найти любой повод, чтобы их не выполнять, Украина неуклонно придерживается и будет придерживаться всех своих международных обязательств», — заявил Порошенко.

Увлёкшись рассуждением на эту тему, он допустил оговорку, сказав, что «сапог украинского оккупанта топчет украинскую суверенную землю». Однако быстро поправился.

Сомнительная самооборона

Президент также отметил, что для него в приоритете мирное урегулирование ситуации в регионе. Однако добавил, что закон «предоставляет Украине право на самооборону». Между тем, как указывают эксперты, это фактически самооборона от собственных граждан. Ведь, согласно документу, глава государства имеет право использовать вооружённые силы в регионе в мирное время без объявления военного положения. То есть узаконивается применение армии на востоке страны против собственного народа.

Украинские военнослужащие в зоне конфликта в Донбассе

Reuters

Однако этот факт не смущает Петра Порошенко. Наоборот, он подчеркнул, что сразу же поставит свою подпись, как только документ ему передадут из Верховной рады.

Факты налицо

Помимо этого эксперты подчёркивают, что слова политика о том, что закон не противоречит «Минску-2», как минимум не соответствуют действительности. Ведь Киев обещал предоставить самопровозглашённым ДНР и ЛНР особый статус, однако так ничего и не сделал в этом направлении.

«Речь идёт о том, что, по Минским соглашениям, предполагалась фактически федерализация Украины. ДНР и ЛНР получили бы особый статус с правом определять, какой язык должен изучаться на их территории. Они должны принимать участие в выборах в украинскую Раду. Закон о реинтеграции Донбасса, наоборот, является основанием для жёстких силовых решений — вплоть до боевых действий, введения военной техники и полномасштабных операций. АПётр Алексеевич, как всегда, лукавит, мягко говоря. Этот закон не имеет никакого отношения к Минским соглашениям. Сейчас маски сорваны», — заявил RT первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Он подчеркнул, что «Минск-2» принимался для того, чтобы обезопасить жителей региона и страны в целом. Однако Киев пока демонстрирует полную противоположность тому, что обещал своим гражданам.

В связи с этим заместитель директора Центра геополитических экспертиз политолог Наталья Макеева отметила, что жители Донбасса «грустно смеются» над законом о реинтеграции.

«Я часто общаюсь с жителями Донбасса, и они просто смеются над этим законом о реинтеграции. Хотя, естественно, что это очень грустный, очень мрачный смех. Потому что ежедневно происходят обстрелы, при этом ежедневно они (жители Донбасса. — RT) слышат, как Киев хочет их вернуть в состав Украины, говоря, что, собственно, собираются вернуть землю, а не жителей», — цитирует РИА Новости Макееву.

Подмена понятий

В Луганской народной республике высказывания Петра Порошенко расценили как попытку манипуляции общественным мнением.

«То, что закон не противоречит Минским соглашениям, — откровенная манипуляция со стороны Порошенко. Он (закон. — RT) призван поменять сторону конфликта. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений подразумевает две стороны — вооружённые формирования в отдельных районах ДНР и ЛНР и вооружённые формирования Украины. И на этом строятся все соглашения. Российская сторона является посредником, как и Германия и Франция. Поэтому Порошенко всё передёргивает», — пояснил RT советник главы ЛНР, официальный представитель в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник.

Женщина около обломков своего дома, разрушенного обстрелом, в городе Ясиноватая на востоке Украины

Reuters

По словам собеседника RT, этот документ лишь позволяет Порошенко обелить себя в глазах общественности.

«Он спасает себя, потому что по Конституции запрещено использовать вооружённые силы внутри государства. А сейчас же в стране идёт фактическая война. И ему для этого нужно оправдание — какая-то иностранная агрессия, отсюда и пункт о российской оккупации», — отметил Мирошник.

При этом слова президента о приверженности возращению Донбасса в состав Украины он назвал провокацией.

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«В этом законе не содержится ни одного пункта, который бы отвечал за реинтеграцию именно политико-дипломатическим путём. Там даже нет упоминания о Минских соглашениях. Он мобилизует военную составляющую. Этот закон — провокация», — заключил советник главы ЛНР.

«Перечёркивает Минские договорённости»

Закон о реинтеграции Донбасса был принят Верховной радой Украины 18 января. В тексте закона районы, контролируемые самопровозглашёнными ЛНР и ДНР, называются «временно оккупированными территориями», а Россия — одной из сторон конфликта. При этом закон даёт Петру Порошенко право на использование вооружённых сил для «защиты суверенитета страны». Также в законе не содержится упоминаний о Минских соглашениях.

В России этот документ подвергли критике за то, что он фактически аннулирует все предыдущие соглашения между республиками и Киевом.

«Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечёркивает Минские договорённости, которые были одобрены единогласно Советом Безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырёх руководителей нормандского формата в Минске», — заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Обеспокоенность документом ранее выразили и в Германии. Так, представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что немецкое правительство должно ознакомиться с текстом документа, и проверить его, прежде чем давать окончательную оценку.