В Госдуме обвинили Порошенко в лукавстве по отношению к закону о Донбассе

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса не противоречит минским договорённостям.

«Речь идёт о том, что, по Минским соглашениям, предполагалась фактически федерализация Украины. ДНР и ЛНР получили бы особый статус с правом определять, какой язык должен изучаться на территории, они должны принимать участие в выборах в украинскую Раду. Минские соглашения заключили, чтобы все граждане, проживающие на территории Украины, чувствовали себя защищёнными. Закон о реинтеграции Донбасса, наоборот, является основанием для жёстких силовых решений, вплоть до боевых действий, введения военной техники и полномасштабных операций. Пётр Алексеевич, как всегда, лукавит, мягко говоря. Этот закон не имеет никакого отношения к Минским соглашениям. Сейчас маски сорваны», — отметил Шерин.

Принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса не противоречит минским договорённостям, заявил президент Украины Пётр Порошенко.

Он также отметил, что данный закон поможет вернуть эту территорию под контроль Украины.

