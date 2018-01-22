Порошенко считает закон по Донбассу «технологией его возвращения под суверенитет Украины»

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Принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса поможет вернуть эту территорию под контроль Украины. Об этом заявил украинский лидер Пётр Порошенко.

«Для нас уже принятый закон ценен прежде всего тем, что он является по сути технологией возвращения оккупированных территорий под государственный суверенитет Украины», — цитирует Порошенко РИА Новости.

Украинский лидер подчеркнул, что поставит подпись под документом, как только он поступит из Верховной рады.

18 января сообщалось, что Верховная рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принятый документ перечёркивает минские договорённости.

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