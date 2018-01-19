Лавров: закон о реинтеграции Донбасса перечёркивает минские договорённости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что принятый накануне Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса перечёркивает минские договорённости.

«Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечёркивает минские договорённости, которые были одобрены единогласно Советом Безопасности (ООН. — RT) в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырёх руководителей нормандского формата в Минске», — заявил министр.

Говоря о реакции Запада на принятие Киевом закона по Донбассу, Лавров отметил, что в Европе и США прекрасно понимают, в какую игру играют киевские власти.

«Взяв под своё крыло вот эту власть — власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально. Понятно, что это сопряжено с ложно понятым чувством собственного престижа, собственной репутации, но такова жизнь», — добавил министр.

При этом он отметил, что Москва будет и дальше добиваться того, чтобы все пункты минских договорённостей выполнялись.

18 января сообщалось, что Верховная рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса.