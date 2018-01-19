Захарова: принятый Киевом закон по Донбассу убивает минские договорённости

Принятый Киевом закон по Донбассу убивает Минские соглашения. Об этом в эфире программы «60 минут» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все говорили и говорят, речь идёт о дипломатах и политологах, это зафиксировано и в тех комментариях, которые были даны по линии МИД, о том, что это законотворчество украинской стороны, киевского режима, которое разворачивалось на наших глазах, совершенно не опиралось ни на какие понимания о необходимости реинтеграции Донбасса, Донецка и Луганска»,— цитирует Захарову РИА Новости.

По её словам, киевский закон по Донбассу является мощнейшим ударом по минским договорённостям.

Также Захарова отметила парадоксальность ситуации, в которой российскую сторону постоянно упрекают в невыполнении Минских соглашений.

«При этом параллельно с этим Киев убивает минские договорённости, делает всё, чтобы от них не осталось камня на камне… Тот закон, который сейчас принят в Киеве, действительно просто убивает Минские соглашения», — подчеркнула она.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что власти Германии намерены проверить принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса.