Путин обсудил с Совбезом подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии и Минские соглашения

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Российский лидер Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась подготовка к Конгрессу национального сирийского диалога в Сочи и новый украинский закон по Донбассу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В контексте Украины обменялись мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу, отметив, что, безусловно, этот закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского регулирования. В этом контексте была подчёркнута безальтернативность Минских соглашений и нормандского формата. Кроме того, продолжили обмен мнениями по сирийскому политическому урегулированию и в этой связи обсудили ряд текущих вопросов, связанных с подготовкой национального конгресса в Сочи», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что, по словам Пескова, место переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет большого значения. 

18 января Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса.

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