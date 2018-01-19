Путин обсудил с Совбезом подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии и Минские соглашения

Российский лидер Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась подготовка к Конгрессу национального сирийского диалога в Сочи и новый украинский закон по Донбассу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В контексте Украины обменялись мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу, отметив, что, безусловно, этот закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского регулирования. В этом контексте была подчёркнута безальтернативность Минских соглашений и нормандского формата. Кроме того, продолжили обмен мнениями по сирийскому политическому урегулированию и в этой связи обсудили ряд текущих вопросов, связанных с подготовкой национального конгресса в Сочи», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что, по словам Пескова, место переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет большого значения.

18 января Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса.