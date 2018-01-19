В Совфеде усомнились в необходимости переносить переговоры по Донбассу из Минска

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Марианна Чурсина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT предложение президента США Дональда Трампа перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в другой город.

«Господин Трамп сказал какой-то экспромт. Не уверен, что он до конца продумал эту тему. Чем площадка Минска отличается, условно говоря, от площадки в Астане?» — сказал он.

Джабаров также отметил, что Белоруссия — страна наиболее приближенная к центру проблемной ситуации.

«Я понимаю, когда речь идёт о Сирии. Это была блестящая идея начать переговоры в Астане, которая ближе по духу и другим параметрам. То есть если это даст какую-то пользу и все остальные страны — гаранты Минских соглашений согласны перенести, то какая разница. Давайте в Астане будем собираться», — заключил сенатор.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что американский лидер Дональд Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из белорусского Минска в другой город.

 

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