Песков прокомментировал идею перенести переговоры по ситуации на Украине из Минска

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что место переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет большого значения. По его словам, главное — соблюдение минских договорённостей.

«Действительно, в данном случае место переговоров не имеет столь большого значения. Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договорённостей за неимением каких-либо других договорённостей, приверженность нормандскому формату, собственно, о чём сегодня шла речь на заседании Совета безопасности. И, опять же, понимание того, что всё, что происходит на востоке Украины, является внутренним конфликтом», — заявил Песков.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что лидер США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из белорусского Минска в другой город. В Совфеде усомнились в необходимости переносить переговоры по Донбассу из Минска.

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