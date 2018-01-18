Грызлов заявил, что закон о Донбассе существенно осложнит ситуацию на Украине

Принятый Радой закон о реинтеграции Донбасса существенно осложнит ситуацию на Украине. Об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

По его словам, принятие закона можно считать ещё одним доказательством нежелания украинских властей найти политические компромиссы и выполнить свои обязательства, передаёт РИА Новости.

«Более того, делается попытка возложить ответственность на Россию. Для европейских партнёров это сигнал о стремлении Киева выскочить из неудобных Минских соглашений», — отметил Грызлов.

Он также подчеркнул, что законом фактически сформирована новая реальность в процессе урегулирования ситуации на Украине.

«Однако ясно, что выбранный путь является ложным и существенно осложнит ситуацию на Украине. Россия остаётся привержена Минским соглашениям, призывает Киев вернуться к выполнению взятых на себя обязательств. Альтернативы «Минску-2» не существует», — заключил он.

Ранее Грызлов, комментируя принятие закона, заявил, что США дали санкцию на решение конфликта в Донбассе силовым методом.

18 января Рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса.