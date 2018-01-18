Грызлов: США дали санкцию на решение конфликта в Донбассе силовым методом
Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов прокомментировал принятие Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса.
«Этот закон принимается в условиях обещанных США поставок летального вооружения Украине. Фактически мы видим, что США дали санкцию на решение конфликта на юго-востоке Украины силовым методом, а не методом политического урегулирования», — цитирует РИА Новости Грызлова.
18 января Рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса.
Президент Украины Пётр Порошенко назвал принятие закона «сигналом для Крыма».
Принятие закона также прокомментировали в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.
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