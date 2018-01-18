Савченко назвала закон о реинтеграции Донбасса юридически безграмотным

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила телеканалу NewsOne, что не голосовала за законопроект о реинтеграции Донбасса, поскольку он является незаконным и юридически безграмотным.

«В этом законе заложено очень много страшных вещей. Априори парламент сейчас снял ответственность с Турчинова и Порошенко за то, что они, не введя военного положения в стране, использовали вооружённые силы... Это неправильно. Это было нужно Порошенко», — рассказала Савченко.

По словам депутата, приняв данный закон, парламент в очередной раз доказал, что это была популистская политика, чтобы «показать украинцам, кто в вышиванке, а кто без вышиванки и в красной рубашке».

Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект о реинтеграции Донбасса.

Украинский лидер Пётр Порошенко назвал принятие закона «сигналом для Крыма».

Принятие закона также прокомментировали в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.