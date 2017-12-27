«Все должны вернуться домой»: как проходил обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной

В нейтральной зоне между Украиной и самопровозглашёнными республиками Донбасса завершился обмен военнопленными. Эта процедура стала первой с сентября 2016 года. Киеву были переданы 73 человека, ЛНР и ДНР — 237. Изначально предполагалось, что обмен пройдёт по формуле «306 на 74». Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Виктор Медведчук разъяснил расхождения в цифрах. По его словам, 40 человек, находившихся в плену у Киева, были освобождены ранее, а 29 отказались от возвращения в самопровозглашённые республики. Как проходил обмен — в материале RT.

В Донбассе прошёл обмен пленными между сторонами конфликта — самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками и киевскими властями. Он стал крупнейшим с момента начала конфликта в 2014 году.

По данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Киеву были переданы 73 человека, ещё один возвращаться на родину отказался. Власти ДНР освободили 57 человек, ЛНР — 16 человек. Украина, в свою очередь, передала самопровозглашённым республикам 237 пленных.

Изначально предполагалось, что обмен военнопленными пройдёт по формуле «306 на 74».

«Из 306 человек Украина передаёт 237. Остальные отказались или были освобождены. 40 человек были освобождены, и 29 отказались от обмена. Отказы от обмена были и в последние дни, даже сегодня во время обмена были. Мы передали (представителям ЛНР. — RT) не 75, а 73 человека, потому что на линии разграничения двое отказались», — сообщил лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук в эфире Первого канала.

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Медведчук добавил, что украинская сторона не могла включить в список обмена граждан России из-за конвенции, действующей между странами СНГ.

«Сложность и проблема обмена заключалась в том, что украинская сторона с учетом конвенции, которая существует в рамках стран СНГ по выдаче лиц, совершивших преступления, может выдавать граждан РФ только по официальным каналам МИД. Эти лица в течение последней недели были исключены из предварительно одобренного списка в 306 человек и заменены. Это была серьёзная проблема, с которой спорили представители республик Донбасса», — заявил он.

Он заявил, что все остальные пленные будут освобождены в ходе второго этапа обмена, который будет осуществляться по принципу «всех на всех» в соответствии с Минскими соглашениями.

«Я считаю, что все обязательства должны быть выполнены и все должны вернуться домой. Будет второй этап обмена, и тогда будет реализован принцип «всех на всех», — сказал он. По словам Медведчука, следующий этап обмена может пройти по формуле «29 на 74».

«Встретят Новый год в кругу близких»

Полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов назвал обмен важным событием и подчеркнул, что эта работа будет продолжена.

«Это важное событие, в первую очередь для людей, которые вернулись домой и встретят Новый год в кругу близких и родных. Это первый этап обмена в формате «всех на всех», — сказал он РИА Новости.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что состоявшийся обмен вселяет надежду на мир.

«Новость о том, что в результате идущего при содействии Русской православной церкви обмена пленными несколько сотен ранее удерживаемых лиц возвратятся домой живыми, вселяет надежду на мир в сердца людей в России, на Украине и в Белоруссии. Символично, что освобождение военнопленных приурочено к Новому году и Рождеству Христову, и более трёхсот человек смогут теперь встретить праздники со своими семьями», — приводит его слова ТАСС.

Процедура прошла на нейтральной территории между населённым пунктом Майорск, который контролируют украинские силовики, и Горловкой, расположенной в ДНР. На месте присутствовали уполномоченные по правам человека ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Ольга Кобцева, представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Русской православной церкви.

За день до процедуры обмена глава ДНР Александр Захарченко и исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник подписали указы о помиловании пленных служащих ВСУ.

Первоначально обмен должен был состояться в 13:00 мск, однако украинская сторона не перекрыла дорогу и не остановила работу контрольно-пропускного пункта, где пленные должны были перейти на свои стороны.

Reuters

«В нарушение регламента обмена украинская сторона не перекрыла дорогу и продолжила пропуск граждан со своей территории через КПВВ «Майорск», допустив скопление людей в буферной зоне», — приводит слова представителя ДНР агентство «Интерфакс».

Представителям республик пришлось в одностороннем порядке организовывать вывоз мирных граждан, которые столпились на пункте «Майорск». При этом украинская сторона продолжила движение гражданских лиц и автобусов через КПП.

Встреча в Москве

Ранее соглашения об обмене пленными удалось достичь благодаря участию патриарха Кирилла, который присутствовал на встрече глав ЛНР, ДНР и представителя Киева, которая прошла в Даниловском монастыре. До этого Медведчук, представляющий Киев в гуманитарной подгруппе по Донбассу, обратился к Владимиру Путину с просьбой повлиять на лидеров народных республик.

В интервью RT сам Медведчук отмечал, что ситуация с пленными долго не могла разрешиться из-за разногласий сторон о принципе обмена «всех на всех». Он также указал, что формирование списков пленных, подлежащих обмену, было проблемным.

«Главная проблема для украинской стороны — в вопросе освобождения тех, кого разыскивали, запрашивали представители ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем силовиков. — RT)», — отметил Медведчук.

Медведчук тогда сообщил RT, что на данный момент на Украине в местах заключения содержатся 386 человек и власти ДНР и ЛНР требуют вернуть всех. При этом украинская сторона была готова освободить только 306 и утверждала, что остальные 80 человек являются лицами, «привлечёнными к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления».

Напомним, ситуация на юго-востоке Украины перешла в стадию вооружённого конфликта, когда киевские власти приняли решение о силовой операции в ответ на заявления самопровозглашённых республик Донбасса о самоопределении.

Reuters

С 2014-го по ноябрь 2017 года конфликт в регионе унёс жизни почти 10 тыс. человек, ещё более 20 тыс. в результате боевых действий получили ранения. Эти данные были представлены в отчёте управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека на Украине. В нём отмечалось, что среди погибших — более двух тысяч гражданских лиц.

Обмен пленными между сторонами конфликта является одним из ключевых аспектов Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который был подписан Киевом и представителями республик в феврале 2015 года. Однако данная процедура обмена стала первой с сентября 2016 года.