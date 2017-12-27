В ожидании обмена: лидер ДНР Захарченко помиловал украинских военнопленных

Лидер самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко помиловал задержанных украинских военных в преддверии обмена пленными по формуле «306 на 74» между сторонами конфликта. Процедура запланирована на среду, 27 декабря. В случае успеха эксперты рассчитывают на возобновление минского процесса, который до этого соглашения был фактически заморожен. В то же время собеседники RT напоминают, что предыдущие планы по возвращению военнопленных уже срывались по вине киевских властей.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко во вторник подписал указ о помиловании пленных перед обменом с украинской стороной.

«Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых будем менять», — заявил Захарченко. Он также подтвердил, что обмен пройдёт в среду, 27 декабря, на территории Донбасса.

Стороны вооружённого конфликта на юго-востоке Украины сумели договориться о крупнейшем с начала боевых действий обмене пленными в ходе встречи в московском Даниловском монастыре, которая прошла при участии патриарха Кирилла.

Тогда Захарченко сообщил, что обмен между Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками пройдёт по формуле «306 на 74». Договорённости удалось достичь после того, как представитель Киева в гуманитарной подгруппе, лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину с просьбой повлиять на лидеров ДНР и ЛНР.

«Первый пункт Минских соглашений»

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко напомнил в беседе с RT, что идея обмена обсуждается уже не первый год, и выразил надежду на то, что на этот раз, при посредничестве таких высокопоставленных деятелей, все пленные наконец смогут вернуться к своим семьям к Новому году.

«То, что люди смогут наконец попасть домой — это очень большой успех. Будем надеяться, что всё получится и к Новому году люди вернутся домой», — подчеркнул политолог.

Он также напомнил, что обмен пленными является одним из условий, записанных в Минских соглашениях. Охрименко выразил надежду, что данный обмен поможет реанимировать процесс урегулирования, который фактически был заморожен.

Виктор Медведчук, патриарх Кирилл, Александр Захарченко и Леонид Пасечник по итогам встречи в Москве

© Сергей Пятаков / РИА Новости

«Обмен пленными — это одно из условий Минских соглашений. Хочется надеяться, что теперь минский процесс, который фактически заморожен, сдвинется с места», — отметил Охрименко.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с RT также отметил, что успешное проведение процедуры обмена военнопленными позитивно скажется на ситуации в регионе в целом.

«Это очень важное мероприятие, особенно после вывода российских офицеров из ССЦК», — заявил Абзалов.

Киевский барьер

Между тем президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко выразил опасения, что напряжённая внутриполитическая ситуация на Украине может привести к срыву инициативы.

«На Украине настолько сложная внутриполитическая ситуация, настолько сильная политическая борьба, что запланированный обмен могут в любой момент сорвать. Эти обмены уже проваливались много раз по самым обыденным причинам, которые следуют от украинской стороны», — заключил он.

Между тем ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук пояснил в интервью RT, что ситуация с пленными не могла разрешиться из-за разногласий сторон о принципе обмена «всех на всех». К тому же, отметил он, возникла проблема с формированием списков.

«Главная проблема для украинской стороны — в вопросе освобождения тех, кого разыскивали, запрашивали представители ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Луганской и Донецкой областей, находящихся под контролем силовиков. — RT)», — отметил Медведчук.

По его словам, сегодня на Украине в местах заключения находятся 386 человек, и республики требуют вернуть всех. Однако Киев готов освободить только 306 и утверждает, что остальные 80 — «это лица, которые привлекаются к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления».

Три года конфликта

Напомним, ситуация в Донбассе обострилась в начале апреля 2014 года, когда Киев принял решение о начале силовой операции в регионе. К концу апреля к урегулированию внутриукраинского конфликта подключились лидеры России, Франции и Германии.

В Женеве при участии представителей Киева состоялись четырёхсторонние переговоры по деэскалации конфликта. По их итогам было принято заявление, которое предусматривало разоружение незаконных формирований, амнистию участникам протестов, активизацию деятельности мониторинговой миссии ОБСЕ и организацию национального диалога.

Тогда же были обговорены условия введения перемирия, которое, однако, продержалось недолго. Уже в июне военные действия были возобновлены.

В сентябре 2014 года Россия предложила свой план урегулирования ситуации, который был учтён на новой встрече контактной группы, но уже в Минске. Согласно новому меморандуму, конфликтующие стороны должны были освободить всех заложников и принять меры по улучшению гуманитарной ситуации в зоне противостояния сторон. Помимо этого, Киев обязался провести децентрализацию власти, которая до сих пор, однако, так и не была осуществлена.

С 2014-го по ноябрь 2017 года конфликт в регионе унёс жизни почти 10 тыс. человек, ещё более 20 тыс. в результате боевых действий получили ранения. Эти данные были представлены в отчёте управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека на Украине. В нём отмечалось, что среди погибших — более двух тысяч гражданских лиц.