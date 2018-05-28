В ДНР заявили, что ВСУ устанавливают минные заграждения возле Горловки

Представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что ВСУ устанавливают минно-взрывные заграждения под Горловкой после неудавшихся операций в этом районе.

«После срыва грандиозных планов ВСУ оккупировать Горловку по всей линии соприкосновения вблизи Дзержинска... войска... спешно устанавливают минно-взрывные заграждения», — приводит Донецкое агентство новостей слова Басурина.

Он добавил, что в том же районе украинская сторона установила станцию радиоэлектронной разведки для прослушивания телефонных и радиопереговоров по открытым каналам связи.

Накануне Басурин заявил, что украинские военные перебросили танки и самоходные артиллерийские установки (САУ) к линии соприкосновения в город Дзержинск.