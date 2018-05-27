В ДНР сообщили о переброске вооружения ВСУ под Горловку

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Представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинские военные перебросили танки и самоходные артиллерийские установки (САУ) к линии соприкосновения в город Дзержинск.
В ДНР сообщили о переброске вооружения ВСУ под Горловку
  • Reuters

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«По данным нашей разведки, в зоне ответственности первого механизированного батальона 24-й бригады присутствуют восемь танков и четыре единицы САУ, которые могут быть применены по территории республики. Эти средства находятся в жилых кварталах Дзержинска, а также рассредоточены вблизи города», — рассказал он.

При этом Басурин призвал представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ активизировать воздушное наблюдение и усилить работу патрулей.

Ранее он заявил, что ополченцам удалось пресечь попытку украинских силовиков занять Горловку‍.

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