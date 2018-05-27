В ДНР сообщили о переброске вооружения ВСУ под Горловку
- Reuters
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«По данным нашей разведки, в зоне ответственности первого механизированного батальона 24-й бригады присутствуют восемь танков и четыре единицы САУ, которые могут быть применены по территории республики. Эти средства находятся в жилых кварталах Дзержинска, а также рассредоточены вблизи города», — рассказал он.
При этом Басурин призвал представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ активизировать воздушное наблюдение и усилить работу патрулей.
Ранее он заявил, что ополченцам удалось пресечь попытку украинских силовиков занять Горловку.