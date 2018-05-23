В Госдепе США заявили о высоком уровне насилия на юго-востоке Украины

Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт в ходе брифинга заявила, что уровень насилия на юго-востоке Украины в последнее время возрос.

«Уровень насилия за эту неделю (на Украине. — RT) стал одним из самых высоких за год. Пять украинских солдат погибли, ещё 23 ранены», — рассказала она.

Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг отметил, что прошедшая неделя в Донбассе была худшей с начала года — наблюдатели зафиксировали 7,7 тыс. нарушений режима тишины.

Также бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН прокомментировал обострение ситуации под Горловкой.