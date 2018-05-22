«Пострадали дети»: что известно о подрыве рейсового автобуса в Дебальцеве

Подрыв рейсового автобуса произошёл в населённом пункте Дебальцево в Донбассе. Согласно изначальной информации, в результате ЧП погиб один человек, ещё двое пострадали. В Минздраве ДНР подчеркнули, что ранены дети. По предварительным данным, взрывчатое вещество могло находиться в салоне автобуса. Как отметил и. о. главы администрации города Игорь Маринков, в транспортном средстве находились около 15 человек. По его словам, также был обнаружен рюкзак с неизвестным содержимым. На место происшествия вызваны сапёры.

На территории самопровозглашённой Донецкой народной республики произошёл подрыв рейсового автобуса. Жертвами инцидента стали три человека — один погиб и двое получили ранения. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«Сегодня в 15:50 в Дебальцеве произошёл взрыв рейсового автобуса №1, двигавшегося по улице Курчатова. По предварительной информации, взрывчатое вещество находилось внутри автобуса», — приводит слова Якубова «Донецкое агентство новостей».

В пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР сообщили, что при взрыве пострадали дети. Двое несовершеннолетних экстренно доставлены в Енакиевскую городскую больницу №1. Они находятся в тяжёлом состоянии, добавили в ведомстве.

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В свою очередь, исполняющий обязанности главы городской администрации Игорь Маринков заявил, что в автобусе, следовавшем по маршруту «Центральный рынок — посёлок «8 марта», находились примерно 15 человек. Причины взрыва устанавливаются, подчеркнул чиновник.

«В автобусе ещё остаётся рюкзак с неизвестным содержимым. Ждём сапёров», — заявил Маринков.

Между тем, как сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник, причиной взрыва стала граната, которая была приведена в действие «после того, как автобус начал движение». В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ДНР устанавливают обстоятельства случившегося. Также ведётся поиск лиц, причастных к подрыву автобуса.

Эскалация ситуации в Донбассе

Вторая декада мая ознаменовалась обострением ситуации в Донбассе. Данный факт был особо отмечен заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александром Хугом. Он назвал неделю с 14 по 20 мая худшей по нарушениям режима тишины с начала 2018 года.

«Прошедшая неделя была худшей за этот год с точки зрения многих показателей. В целом мы зафиксировали практически 7,7 тыс. нарушений режима прекращения огня», — заявил Хуг.

Наибольшее беспокойство у первого замглавы СММ ОБСЕ вызвала обстановка в Горловке, где украинские силовики предпринимают попытки атак на позиции ополченцев.

На происходящее в Донбассе обратили внимание в России. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье 356 УК России (применение запрещённых средств и методов ведения войны) по факту обстрелов Горловки из тяжёлых видов вооружения. По данным следствия, украинские военнослужащие вели прицельные артиллерийские обстрелы период с 16 по 18 мая.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в посёлке Горловке Донецкой области

РИА Новости

© Сергей Аверин

Однако, попытки наступления на Горловку оборачиваются для ВСУ неудачей. Потери украинских военнослужащих подсчитал заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«В районе населённого пункта Гольмовский (северо-восточнее Горловки. — RT) враг потерял пять убитыми, а также один миномёт. И в районе посёлка Чигари (к западу от Горловки) украинские террористы вывезли 13 погибших и более 20 раненых», — пояснил он.

По мнению замкома командования ДНР, именно сильные потери привели к срыву плана Киева по укреплению на господствующих высотах вокруг Горловки. Как отметил Басурин, ситуация на линии соприкосновения находится под полным контролем ополчения. «Мы готовы к любому варианту развития ситуации», добавил он.

«Страшная трагедия»

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что действия украинских властей привели к самой массовой гибели населения на востоке страны со времён Великой Отечественной войны. Такое заявление он сделал в ходе очередного заседания Украинского народного трибунала по расследованию преступлений режима Порошенко против граждан страны.

«Любая война на самом деле является злом. Нельзя к этому относиться спокойно. Наверное, цинично будет сказано, но всё это происходит с участием смертей детей, женщин и стариков. И то, что сейчас происходит, является самой страшной трагедией, которую наша земля не переживала со времён Великой Отечественной войны», — цитирует его «Донецкое агентство новостей».

Руководитель самопровозглашённой Донецкой народной республики подчеркнул, что вооружённый конфликт в Донбассе — это геноцид Киевом населения региона. По его словам, это выражается не только в военных, но и в финансовых, экономических и транспортных действиях.

Согласно последним данным аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР, с начала военных действий в Донбассе в 2014 году обстрелы со стороны украинских силовиков привели к гибели 4626 человек.