МВД Украины начало работу над планом по деоккупации Донбасса

Министерство внутренних дел Украины приступило к разработке плана мероприятий по деоккупации Донбасса, который планируют завершить до осени. Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков на заседании, где присутствовали руководители всех центральных органов исполнительной власти системы МВД.

«Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана — освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан», — приводит слова Авакова пресс-служба ведомства.

Он отметил, что МВД должно привлекать общественность к обсуждению плана и информировать о нём население.

В апреле Аваков обсудил с помощником госсекретаря США план по «возвращению» Донбасса и Крыма.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал план Киева.