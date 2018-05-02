«Карательные операции под прикрытием»: в Киеве назвали три варианта решения конфликта в Донбассе

Украинские власти рассматривают три возможных сценария разрешения вооружённого конфликта на востоке страны. Об этом заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак. По его словам, наиболее вероятный вариант — введение миротворческой миссии в Донбасс и разоружение бойцов самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Однако эксперты опасаются, что под прикрытием миротворческой миссии Киев начнёт зачистку неподконтрольных территорий карательными отрядами.

Киев рассматривает три возможных способа решения конфликта на юго-востоке Украины. Об этом заявил украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак.

По его словам, первый вариант — «чисто военная операция». Чиновник полагает, что украинская армия способна полностью «освободить» отдельные регионы Донецкой и Луганской областей за две недели, однако считает военное развитие ситуации наименее вероятным, поскольку руководство ВСУ не знает, как на такой шаг отреагирует Россия.

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Два других плана Грымчак называет «хорватскими»: они подразумевают сценарии, якобы аналогичные тем, по которым развивались события в Сербской Краине и Восточной Славонии.

«Сербскую Краину освободили военным путём — путём операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт», — рассказал он в эфире «Громадське радіо», говоря о втором варианте.

Вероятно, Грымчак имеет в виду проведение военной операции в Донбассе при условии, что какие-либо внешние силы под давлением мирового сообщества воздержатся от ответных действий на предпринимаемые киевскими властями шаги.

В Восточной Славонии же, напомнил заместитель министра, были введены миротворческие силы. Это и есть третий вариант.

Как отметил Грымчак, разоружение Донбасса силами введённых в регион международных миротворческих миссий в Киеве рассматривают как основной способ решения конфликта.

«Вариант, который был применён в Восточной Славонии, мы сегодня рассматриваем как основной. Это введение миротворческой миссии, которой предшествует вывод иностранных войск... Также предстоит разоружение боевиков, создание международной переходной администрации для передачи этих территорий под контроль Украины», — заявил чиновник.

Прикрытие для зачисток

Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин полагает, что под предлогом ввода миротворцев Киев начнёт осуществлять зачистки в Донбассе.

По его словам, «хорватский план» всегда был в приоритете для Киева с того момента, как провалилась попытка уничтожения ДНР и ЛНР военными методами после второго генерального наступления в январе 2015 года.

«Был взят курс именно на хорватский сценарий, когда сначала вводятся миротворцы и под прикрытием осуществляются карательные экспедиции. Об этом говорили давно. Это военный сценарий, который осуществляется чужими руками, поэтому Порошенко настаивает на том, чтобы миротворческая миссия вводилась на основе стран НАТО с тяжёлым вооружением. Затем киевский режим вводит карательные батальоны и осуществляет зачистку. Этот план был озвучен неоднократно, и это, можно сказать, государственная политика Киева», — отметил эксперт в беседе с RT.

Ещё в феврале секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявлял, что Киев может прибегнуть к «военному освобождению» территорий самопровозглашённых ДНР и ЛНР. При этом он отмечал, что такой сценарий не является приоритетом для украинских властей.

Глава Генштаба ВС Украины Виктор Муженко так же, как и Грымчак, говорил о возможности освободить территории Донбасса за две недели.

Смена формата операции в Донбассе

Между тем 30 апреля президент Украины Пётр Порошенко объявил о прекращении так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и провозгласил начало военной операции, нацеленной на «обеспечение защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости» Украины.

По его словам, за четыре года АТО были выполнены поставленные перед ней задачи.

При этом украинский лидер отметил, что завершение режима широкомасштабной АТО не исключает возможности объявлять этот режим вновь в случае возникновения «террористической угрозы» на освобождённых территориях.

В то же время Порошенко заверил, что освобождение Донбасса будет проходить политико-дипломатическим путём через выполнение минских договорённостей.

Смена формата операции в Донбассе прописана в законе «О реинтеграции Донбасса», а непосредственно переход от АТО к операции объединённых сил произошёл на основании указа, которым Порошенко ввёл в силу решение Совета нацбезопасности и обороны.