«Попытка легитимизировать преступления»: Порошенко объявил о начале операции объединённых сил в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Ей на смену пришла операция объединённых сил (ООС), призванная «обеспечить защиту территориальной целостности, суверенитета и независимости» Украины. При этом руководить кампанией отныне будет не СБУ, а командование ВСУ. По мнению экспертов, новый формат узаконивает те меры, которые украинская власть принимала и до ООС, а также концентрирует в руках Порошенко рычаги управления военной силой, которую он сможет использовать на всей территории Украины.

Президент Украины Пётр Порошенко объявил о прекращении так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Вместе с тем верховный главнокомандующий провозгласил начало военной операции, нацеленной на «обеспечение защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости» Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе заседания военного руководства страны.

«С сегодняшнего дня, 30 апреля 2018 года, широкомасштабная антитеррористическая операция на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооружённых сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

По словам украинского лидера, уже в 2014 году АТО «фактически перешла в противостояние агрессии со стороны России», а за четыре года операции были выполнены поставленные перед ней задачи.

«АТО закончилась, а противостояние агрессии, отпор российскому агрессору завершится, когда будет освобождён последний лоскуток украинской земли, причём как на территории Донецкой и Луганской областей, так и на территории оккупированного Крыма», — заявил Порошенко.

Смена формата вооружённой операции в Донбассе прописана в законе «О реинтеграции Донбасса», а непосредственно переход от АТО к операции объединённых сил произошёл на основании указа, которым Порошенко вводит в силу решение Совета нацбезопасности и обороны. Сам указ президент Украины подписал в ходе заседания. Теперь руководство операцией перейдёт от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

Підписую наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ про початок операції Об’єднаних Сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях pic.twitter.com/l2bRXY5VTQ — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 апреля 2018 г.

«Хочу отдельно отметить, что завершение режима широкомасштабной АТО не лишает нас возможности объявлять АТО в любое время, когда возникает террористическая угроза на освобождённых территориях», — подчеркнул Порошенко.

При этом, по словам украинского лидера, освобождение Донбасса будет происходить политико-дипломатическим путём через выполнение минских договорённостей. Однако президент не исключил проведения стратегической оборонной операции, «если враг перейдёт в широкомасштабное наступление».

Согласно подписанному приказу, операция объединённых сил (ООС) началась 30 апреля в 14:00, а руководить ей будет замначальника Генштаба ВСУ и командующий Объединённого оперативного штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Уверен в том, что это не просто смена формата. Это новые возможности защиты украинской территории, украинских граждан. Мы сделаем всё возможное, чтобы как можно быстрее земля оккупированного Донбасса вернулась под суверенитет Украины, а для сотен тысяч, миллионов временно перемещённых лиц, вынужденных покинуть донецкую и луганскую землю, мы создадим условия для того, чтобы они как можно быстрее вернулись и восстановили нормальную жизнь в Донбассе», — добавил президент.

«Украина будет бороться за каждый клочок нашей земли, каждого гражданина, который остался на оккупированной территории. Мы сделаем всё возможное, чтобы как можно быстрее земля временно оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма вернулась под суверенитет Украины», — заявил Порошенко.

Напомним, с началом проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей вступает в силу особый порядок, предоставляющий силовикам специальные полномочия, включая создание районов ограниченного доступа и запрещённых для доступа областей.

Reuters

«Это дубинка в руках Порошенко»

По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, решение о переходе от АТО к ООС было предсказуемым. В беседе с RT политик отметил, что благодаря принятому указу президент Украины получает право к фактически неограниченному применению военной силы на всей территории страны.

«Это предсказуемое действие, связанное с принятым так называемым законом о реинтеграции Донбасса, который так нарочно представляют. На самом деле это закон о репрессивных мерах, военном положении, о переходе от антитеррористической к военной операции. Самое главное — о переходе всех рычагов управления в руки Порошенко не только в Донбассе, но и на территории всей Украины. Президент получает полномочия использовать военную силу практически без всяких конституционных гарантий, пресекая любые протесты», — отметил Затулин.

Собеседник RT добавил, что теперь любое недовольство населения может оказаться поводом для принятия «военных мер».

«Протесты могут быть связаны с плохим положением населения, которое страдает от безденежья и коррупции. Любое проявление недовольства фактически может оказаться поводом для военных мер и репрессий», — заявил парламентарий.

«Это дубинка в руках Порошенко. Можно любые выборы в стране отменить под предлогом того, что возникает угроза суверенитету и национальной безопасности. Это первая ласточка. Он начал реализацию этих положений. Он должен был начать именно с Донбасса, а дальше это будет использоваться в интересах Порошенко», — заключил Затулин.

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В свою очередь политолог Александр Дудчак выразил мнение, что изменение формата военной операции в Донбассе может привести к возникновению очередных котлов.

«Предыдущая история этого конфликта ничему киевскую власть не научила. Как бы они ни называли операцию: АТО, ООС — или назвали бы её гражданской войной, по сути, ничего не меняется. Они просто разрешили себе по закону делать то, что делали и раньше. Они и раньше использовали боевую авиацию, тяжёлую артиллерию, танки. Бронетехника использовалась в полном объёме. Сейчас это просто узаконилось, подтвердив тем самым тот факт, что киевская власть не собирается решать мирным путём проблемы Донбасса», — отметил эксперт.

По его словам, украинские власти смотрят на самопровозглашённые Донецкую и Луганскую республики как на территории, которые нужно покорить и подавить силой.

«Если в Киеве решат начать полномасштабные боевые действия, конечно, это приведёт к эскалации. Призывать Киев одуматься бесперспективно, таких мыслей в голове у них не возникает. Они не видят мирного пути, и до сих пор официальные киевские власти не ведут переговоры напрямую с представителями Донбасса. Последствия, конечно, будут тяжёлыми», — подытожил Дудчак.

«Всё это военный путь решения конфликта»

По словам главы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслана Якубова, смена формата операции с так называемой АТО на так называемую ООС не меняет её сути.

«Всё это военный путь решения конфликта», — заявил Якубов РИА Новости.

Он добавил, что ДНР привержена Минским соглашениям и мирному урегулированию конфликта. Вместе с тем в случае агрессии со стороны Украины в ДНР оставляют за собой право применять все силы и средства для защиты мирного населения.

В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник в беседе с RT выразил уверенность в том, что замена АТО на ООС прежде всего усиливает позиции Порошенко как главнокомандующего.

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«Лоббируя этот закон, Порошенко старается всячески уйти от ответственности за нарушение конституции, в которой говорится, что нельзя использовать вооружённые силы для борьбы со своими гражданами. Закон пытаются переписать, пытаются подменить конституцию, объяснив, что это борьба не против собственного народа, а якобы против российского агрессора», — заявил Мирошник.

По словам собеседника RT, в контексте предвыборной кампании весьма вероятно, что Порошенко будет использовать полученные по новому закону полномочия для демонстрации усиления военных действий в Донбассе, в частности для давления на США и Европу.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего назвал принятое решение о переходе к ООС попыткой украинских властей легитимизировать свои преступные действия.

«По сути, это попытка киевского режима легитимизировать преступления, которые даже в украинском законодательном поле до этого были таковыми. Сейчас это попытка навесить ярлык благовидности на то, что происходит в Донбассе. Формально никаких серьёзных изменений не обещает. Украинская сторона как обстреливала населённые пункты, так и продолжает обстреливать», — заявил Дейнего RT.

Стоит добавить, что в понедельник, 30 апреля, также стало известно, что американские власти подтвердили доставку на Украину противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа США, отвечая на соответствующий запрос украинской службы «Радио Свобода».

Продажа 210 ПТРК Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму порядка $47 была одобрена в начале марта Госдепом США.