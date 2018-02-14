«Виртуальная подготовка»: в Киеве не исключают силового «возвращения» Донбасса и Крыма

Для возвращения под контроль территорий самопровозглашённых ДНР и ЛНР Киев может применить силу. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. По его словам, «вооружённое освобождение» пока не является приоритетом для властей. Однако, подчеркнул он, закон о реинтеграции Донбасса даёт возможность рассматривать и такой вариант развития событий. Ранее депутат Рады Юрий Береза заявил, что вернуть Крым Украина может, только отправив туда армию. Какие предлоги Киев ищет для потенциальных военных операций — в материале RT.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов допустил возможность проведения в Донбассе военной операции для возвращения под контроль территорий, которые в настоящий момент не подчиняются Киеву. Об этом он заявил в интервью Hromadske.

По его словам, пока такой сценарий в столице серьёзно не рассматривается. Однако «предпосылки» для него создаёт закон о реинтеграции региона.

«Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путём. Но этот закон не исключает такого пути и создаёт для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты», — заявил Турчинов.

Он подчеркнул, что в приоритете киевских властей сейчас дипломатический путь, но «закон чётко даёт возможность использовать весь потенциал силовой стороны».

Манипулятивный документ

Напомним, что закон о реинтеграции Донбасса был принят Верховной радой Украины 18 января. В нём Россия названа стороной конфликта, а ЛНР и ДНР — «временно оккупированными территориями». Документ даёт Петру Порошенко право на использование вооружённых сил для «защиты суверенитета страны». Сам президент считает его «технологией возвращения» региона в состав государства.

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Примечательно, что из финальной редакции закона были исключены упоминания о Минских соглашениях. Вместе с тем Киев пытается убедить общественность, что документ не нарушает договорённости.

«То, что закон не противоречит Минским соглашениям, — откровенная манипуляция со стороны Порошенко. Он (закон. — RT) призван поменять сторону конфликта. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений подразумевает две стороны — вооружённые формирования в отдельных районах ДНР и ЛНР и вооружённые формирования Украины. И на этом строятся все соглашения. Российская сторона является посредником, как и Германия и Франция. Поэтому Порошенко всё передёргивает», — пояснял ранее RT советник главы ЛНР, официальный представитель в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник.

Марионетка США

Между тем эксперты считают, что слова секретаря СНБО — не более чем громкие заявления. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Турчинов просто прощупывает почву на предмет серьёзного ответа со стороны ДНР и ЛНР.

«Турчинов никогда самостоятельно не начнёт никакой войсковой операции. Если он пальцем пошевелит в этом направлении несколько больше, чем это разрешают в Госдепе, то на следующий день он будет снят с работы. И всё, что он высказывает, — это разговоры и некая виртуальная подготовка, прощупывание ситуации с тем, чтобы понять, насколько серьёзно ЛДНР готовы отвечать», — пояснил RT Брутер.

В подкрепление своих слов о том, что Вашингтон не намерен потакать воинственности киевских чиновников, он привёл выступление зампомощника госсекретаря Кэтлин Кавалек от 13 февраля. В частности, она подчеркнула, что США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по Украине.

«И на Украине, и в США есть те, кто изображают доброго следователя и злого. Вот Турчинов всё время изображает злого следователя, который всё время машет саблей и обещает, что он силой наведёт порядок в ЛНР и ДНР. А товарищи из Госдепа пытаются играть на совершенно другом поле. Поэтому всё, что говорит Турчинов, не следует воспринимать всерьёз. Но сама по себе ситуация токсична и может в любой момент взорваться, если в США это посчитают нужным», — подытожил Брутер.

Крымская кампания

От Александра Турчинова не отстаёт и Верховная рада. Однако там выдвигаются более фантастичные предложения. Так, депутат от фракции «Народный фронт» Юрий Береза отметил, что украинской армии пора готовиться к войне за Крым. По его мнению, Минские соглашения сыграли на руку военным силам страны, которые смогли за это время реорганизоваться.

«Только украинская армия, украинский солдат способны вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов не будет», — сказал Береза в эфире телеканала «112 Украина».

При этом депутат отметил, что ВСУ — «одна из самых способных армий Европы», а «время России заканчивается».

Напомним, что Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

«Непотопляемый авианосец»

В Крыму предложение Березы назвали нереалистичным хотя бы с той точки зрения, что республика сегодня защищена как никогда.

«Что касается любых попыток Украины вторжения в Крым, то я убеждён, что они будут пресечены на старте мыслей. Сегодня Крым с точки зрения безопасности — непотопляемый авианосец. У нас на территории развёрнуты самые современные комплексы как противовоздушной обороны, так и других групп войск. Но Украина может и дальше делать свои истерические заявления, которые направлены на внутреннюю аудиторию», — заявил RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Он оценил слова украинского коллеги как «абсолютный бред».

«Данное заявление является абсолютным абсурдом и показателем того, что на Украине уже не осталось никакого здравого смысла в верхах. А ещё это очередная демонстрация лица киевского режима, в который входит «партия войны», ведущая против собственного народа на протяжении нескольких лет военные действия в Донбассе», — подытожил Ганжара.