В Раде предложили силовой сценарий «возвращения» Крыма

Только украинская армия способна вернуть Донбасс и Крым Украине, заявил депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза.

По его словам, Минские соглашения позволили Украине привести военное строительство в порядок, а также провести реорганизацию вооружённых сил страны.

«Только украинская армия, украинский солдат способны вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов не будет», — сказал Береза в эфире телеканала «112 Украина».

При этом депутат отметил, что ВСУ стали «одной из самых способных армий Европы», а «время России заканчивается».

Ранее экс-депутат Украины от Крыма Андрей Сенченко, весной 2014 года временно исполнявший обязанности заместителя главы администрации президента, объяснил, почему украинские власти не стали отстаивать полуостров с помощью военных методов.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.