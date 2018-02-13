В Раде предложили силовой сценарий «возвращения» Крыма

Короткая ссылка
Только украинская армия способна вернуть Донбасс и Крым Украине, заявил депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза.

По его словам, Минские соглашения позволили Украине привести военное строительство в порядок, а также провести реорганизацию вооружённых сил страны.

«Только украинская армия, украинский солдат способны вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов не будет», — сказал Береза в эфире телеканала «112 Украина».

При этом депутат отметил, что ВСУ стали «одной из самых способных армий Европы», а «время России заканчивается».

Ранее экс-депутат Украины от Крыма Андрей Сенченко, весной 2014 года временно исполнявший обязанности заместителя главы администрации президента, объяснил, почему украинские власти не стали отстаивать полуостров с помощью военных методов.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru