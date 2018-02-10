В Киеве объяснили отказ Украины воевать за Крым в 2014 году

Экс-депутат Украины от Крыма Андрей Сенченко, весной 2014 года временно исполнявший обязанности заместителя главы администрации президента, объяснил, почему украинские власти не стали отстаивать полуостров с помощью военных методов.

Сенченко рассказал украинскому изданию «Вести», что в Киеве отказались вводить военное положение в Крыму из-за того, что Конституция Украины не предусматривает проведение выборов в подобных условиях.

Он заявил, что изменить закон было нельзя, так как большинство в Верховной раде составляли представители Партии регионов, которые проголосовали бы против поправок.

При этом Сенченко отметил, что Александр Турчинов, занимавший пост исполняющего обязанности президента, готов был пожертвовать выборами.

«С точки зрения Турчинова, соблазн был... Соблазн был, и если бы мы согласились, Турчинов, может, до сих пор был бы и.о. президента», — добавил политик.

Сенченко отметил, что участвовал в переговорах по Крыму вместе с Турчиновым и Игорем Тенюхом, который в то время исполнял обязанности главы Минобороны.

«Я был участником — зашёл в кабинет к Турчинову, когда у него был Тенюх. И по просьбе Турчинова их соединили с командиром морских пехотинцев в Керчи. Турчинов ему говорит: «Почему вы не стреляете?» Оснований было более чем достаточно. А тот начинает ёрзать...» — рассказал Сенченко.

Он отметил, что в Крыму отказались начинать боевые действия без приказа. По его словам, Турчинов и Тенюх по телефону потребовали открыть огонь, однако военные не стали выполнять приказ. Он также подчеркнул, что важную роль в отсутствии вооружённого конфликта сыграли тесные отношения российских и украинских военных, служивших в Крыму.

Ранее немецкий депутат предложил Украине принять итоги референдума в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.