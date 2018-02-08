В Крыму поприветствовали заявление депутатов из ФРГ о соблюдении прав человека на полуострове

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Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT прокомментировал заявление немецкого депутата, который сообщил, что делегация не увидела нарушений прав человека в Крыму.
В Крыму поприветствовали заявление депутатов из ФРГ о соблюдении прав человека на полуострове
  • Коктебель, Крым
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

«Европа потихонечку просыпается и осознаёт, что Крым вернулся в состав России навсегда. По поводу нарушений прав человека, которые якобы существуют в Крыму... Немецкие депутаты смогли лично убедиться, что это наглая, беспрецедентная ложь. У них была возможность пообщаться с простыми гражданами, с депутатским корпусом, с общественными объединениями, и они были очень возмущены жёсткими и недипломатичными высказываниями посла Украины в Германии», — сказал он.

Гемпель также отметил, что Европа начинает понимать необходимость выстраивать с Россией диалог, в том числе и по крымскому вопросу.

Ранее депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия Хельмут Зайфен заявил, что представители немецкой делегации не увидели фактов нарушения прав человека в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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