Немецкий депутат заявил, что не увидел нарушений прав человека в Крыму

Представители немецкой делегации не увидели фактов нарушений прав человека в Крыму. Об этом заявил депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия Хельмут Сайффен.

«Мы не видели фактов. Факт есть то, что те люди, которых мы встретили во время нашей поездки, чувствуют себя совершенно раскованно. Это прямой показатель того, что люди живут здесь без страха», — цитирует Сайффена РИА Новости.

Он отметил, что немецкую делегацию на полуострове приняли доброжелательно.

«У меня ни разу не возникло чувства, что мне что-то здесь угрожает. Хотя, допустим, у нас в Германии, в больших городах стало очень небезопасно», — подчеркнул политик.

Ранее депутат парламента Северного Рейна — Вестфалии посоветовал послу Украины в Германии поучиться дипломатии.

3 февраля в Крым приехали немецкие депутаты. После этого на Украине в отношении парламентариев возбудили уголовное дело.