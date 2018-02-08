Немецкий депутат заявил, что не увидел нарушений прав человека в Крыму

Короткая ссылка
Представители немецкой делегации не увидели фактов нарушений прав человека в Крыму. Об этом заявил депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия Хельмут Сайффен.

«Мы не видели фактов. Факт есть то, что те люди, которых мы встретили во время нашей поездки, чувствуют себя совершенно раскованно. Это прямой показатель того, что люди живут здесь без страха», — цитирует Сайффена РИА Новости.

Он отметил, что немецкую делегацию на полуострове приняли доброжелательно.

«У меня ни разу не возникло чувства, что мне что-то здесь угрожает. Хотя, допустим, у нас в Германии, в больших городах стало очень небезопасно», — подчеркнул политик.

Ранее депутат парламента Северного Рейна — Вестфалии посоветовал послу Украины в Германии поучиться дипломатии.

3 февраля в Крым приехали немецкие депутаты. После этого на Украине в отношении парламентариев возбудили уголовное дело.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru