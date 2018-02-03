Делегация немецких депутатов прибыла в Крым

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Делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии прилетела в субботу, 3 февраля, в столицу Крыма — Симферополь. Об этом сообщил председатель региональной национально-культурной автономии немцев Юрий Гемпель.

«Это депутаты земельных парламентов Германии от партии «Альтернатива для Германии». Всего десять человек. Такая серьёзная делегация (из Германии. — RT) к нам приезжает впервые», — приводит ТАСС его слова.

Он также отметил, что делегация пробудет в Крыму до 9 февраля, депутаты посетят крупнейшие города республики, а также пообщаются с жителями региона.

«Одни из самых главных вопросов, которые они готовы обсуждать, — это снятие санкций с Российской Федерации, признание Крыма российским, а также создание партнёрских отношений между Республикой Крым и Германией, восстановление связей», — добавил Гемпель.

Ранее стало известно, что немецкие депутаты приедут в Крым для обсуждения ситуации с санкциями против России.

В октябре 2017 года на полуостров приехали 11 норвежских политиков и бизнесменов, а также два немецких депутата.

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