Немецкие депутаты намерены приехать в Крым для обсуждения санкций

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Делегация, состоящая из депутатов от партии «Альтернатива для Германии», намерена посетить Крым для обсуждения снятия санкций с России, а также вопросов, связанных со статусом полуострова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя региональной национально-культурной автономии немцев Крыма, зампредседателя парламента республики по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

Гемпель рассказал, что Крым посетят 10 депутатов парламентов трёх земель Германии: Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии. Делегаты будут находиться в Крыму с 3 по 9 февраля.

По словам Гемпеля, полуостров впервые посетит делегация, состоящая из депутатов земельных парламентов от «Альтернативы для Германии».

«Парламентарии готовы обсуждать снятие санкций с России. Кроме того, они считают, что Крым нужно признать частью России. И третье — их интересует развитие бизнеса между Германией и Крымом», — отметил Гемпель.

В октябре сообщалось о прибытии в Крым 11 норвежских политиков и бизнесменов, а также двух немецких депутатов.

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