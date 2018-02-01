Немецкие депутаты намерены приехать в Крым для обсуждения санкций
Гемпель рассказал, что Крым посетят 10 депутатов парламентов трёх земель Германии: Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии. Делегаты будут находиться в Крыму с 3 по 9 февраля.
По словам Гемпеля, полуостров впервые посетит делегация, состоящая из депутатов земельных парламентов от «Альтернативы для Германии».
«Парламентарии готовы обсуждать снятие санкций с России. Кроме того, они считают, что Крым нужно признать частью России. И третье — их интересует развитие бизнеса между Германией и Крымом», — отметил Гемпель.
В октябре сообщалось о прибытии в Крым 11 норвежских политиков и бизнесменов, а также двух немецких депутатов.