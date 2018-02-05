На Украине прокуратура возбудила дело против посетивших Крым немецких депутатов

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Украинская прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела по факту въезда немецких депутатов на территорию Крыма. Дело было возбуждено по результатам рассмотрения обращения посольства Украины в ФРГ.

На сайте украинской «прокуратуры Автономной Республики Крым» сообщается, что внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по факту «нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию».

3 февраля в Крым прилетела делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии от партии «Альтернатива для Германии».

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что эта поездка для депутатов может иметь «плачевные правовые последствия». 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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