Посол Украины заявил о возможных последствиях для депутатов из ФРГ после визита в Крым
«Безответственный вояж нескольких немецких политиков из партии AfD («Альтернатива для Германии». — RT) местного масштаба в незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьёзно», — написал он в Twitter.
Ранее депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек назвал прибывших на полуостров немецких депутатов эмиссарами здравого смысла.
Делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии прилетела в субботу, 3 февраля, в столицу Крыма — Симферополь.
Планируется, что делегация пробудет в Крыму до 9 февраля. Депутаты посетят крупнейшие города республики, а также пообщаются с жителями региона.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.