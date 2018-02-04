Посол Украины заявил о возможных последствиях для депутатов из ФРГ после визита в Крым

Короткая ссылка
Поездка депутатов от партии «Альтернатива для Германии» в Крым может иметь для них «плачевные правовые последствия». Такое мнение выразил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Безответственный вояж нескольких немецких политиков из партии AfD («Альтернатива для Германии». — RT) местного масштаба в незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьёзно», — написал он в Twitter.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек назвал прибывших на полуостров немецких депутатов эмиссарами здравого смысла.

Делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии прилетела в субботу, 3 февраля, в столицу Крыма — Симферополь.

Планируется, что делегация пробудет в Крыму до 9 февраля. Депутаты посетят крупнейшие города республики, а также пообщаются с жителями региона.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru