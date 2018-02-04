В Госдуме назвали прибывших в Крым немецких депутатов эмиссарами здравого смысла

Депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в разговоре с RT поприветствовал заявление прибывших на полуостров депутатов из ФРГ о намерении сотрудничать с Россией.

«Делегация немецких депутатов в Крыму — это эмиссары здравого смысла. Желание ознакомиться с жизнью полуострова и пообщаться с руководством республики — неоспоримый факт интересов немецкого бизнеса и некоторых политических сил к сотрудничеству с Россией, в том числе и в Крыму», — сказал он.

Бальбек также добавил, что санкции уже показали свою неэффективность и принесли больше вреда самой Европе.

«Дальнейшее усиление санкционной политики — слишком болезненный удар даже для такого экономического гиганта, как Германия. И пока, что называется, ещё держат тормоза, нужно срочно останавливаться и всеми силами пытаться устранить повреждение. Именно это желание залатать пробоину в российско-германских отношениях и привело немецкую делегацию в Крым», — отметил Бальбек.

Делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии прилетела в субботу, 3 февраля, в столицу Крыма — Симферополь.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.