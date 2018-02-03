Прибывшие в Крым немецкие депутаты заявили, что их не беспокоят угрозы со стороны Украины

Прибывшие с визитом в Крым немецкие парламентарии заявили, что их не беспокоят угрозы со стороны украинских властей запретить им въезд на Украину, передаёт РИА Новости.

«Нас это (угрозы украинских властей. — RT) нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым ещё не раз», — сказал депутат земельного парламента Северный Рейн — Вестфалия Роге Бекамп.

По словам депутата парламента Берлина Увэ Бронзона, парламентарии надеются, что со временем «ситуация вокруг Украины уляжется» и станет возможной «нормальная работа с Украиной».

Он также рассказал, что политические круги в Германии не оказывали давления на депутатов в связи с их поездкой на полуостров.

«Никакого давления не было оказано, но, конечно, происходили дебаты в самой фракции и партии — стоит ли ехать», — отметил он.

Ранее в Симферополь прибыла делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии.

2 февраля глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев может принять меры в отношении немецких компаний, ведущих бизнес на территории Крыма, несмотря на санкции, введённые ЕС.