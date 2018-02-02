Климкин: Украина может предпринять меры в отношении работающих в Крыму немецких компаний

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью изданию Rheinische Post заявил, что страна может предпринять меры в отношении немецких компаний, ведущих бизнес на территории Крыма, несмотря на санкции, введённые Европейским союзом.

При этом глава украинского МИД подчеркнул, что Киев в данный момент находится в поиске взвешенного решения.

«У нас в распоряжении есть широкий спектр правовых механизмов, которыми мы можем оперировать. В настоящее время мы находимся в процессе поиска взвешенного решения», — отметил он.

Климкин не уточнил то, о каких конкретно мерах идёт речь, заявив, что в данном вопросе «требуется определенная конфиденциальность».

Ранее глава украинского МИД заявил, что немецкие компании, которые работают в Крыму, несмотря на санкции ЕС, будут отвечать политически и юридически.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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