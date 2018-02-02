Климкин: Украина может предпринять меры в отношении работающих в Крыму немецких компаний
При этом глава украинского МИД подчеркнул, что Киев в данный момент находится в поиске взвешенного решения.
«У нас в распоряжении есть широкий спектр правовых механизмов, которыми мы можем оперировать. В настоящее время мы находимся в процессе поиска взвешенного решения», — отметил он.
Климкин не уточнил то, о каких конкретно мерах идёт речь, заявив, что в данном вопросе «требуется определенная конфиденциальность».
Ранее глава украинского МИД заявил, что немецкие компании, которые работают в Крыму, несмотря на санкции ЕС, будут отвечать политически и юридически.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.