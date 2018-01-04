В Госдуме прокомментировали слова Климкина о немецких компаниях в Крыму

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал высказывание главы МИД Украины Павла Климкина о немецких компаниях в Крыму, сообщает ФАН.

«Это заявление — не более чем пустые слова, поскольку просящий вряд ли будет нападать на того, у кого он клянчит деньги», — заявил Милонов.

По словам депутата, высказывание Климкина представляет собой своеобразную жалобу канцлеру Германии Ангеле Меркель на то, что не все подданные её страны хотят следовать курсу, который избрала Украина.

Как отметил Милонов, немецкие компании, работающие с Крымом, делают это не на безвозмездной основе, и если Киев готов компенсировать им убытки, то они могут это обсудить.

«Опять же, это вопрос свободной воли. Разбирательство по делу о турбинах Siemens расставило все точки над i: тот, кто покупает товар за деньги, имеет право пользоваться приобретённым товаром», — добавил парламентарий.

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