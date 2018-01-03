Климкин: Киев «достанет» работающие в Крыму западные компании

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что немецкие компании, которые работают в Крыму, несмотря на санкции ЕС, будут отвечать политически и юридически. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, украинская сторона много сделала для того, чтобы ситуация, подобная сделке с турбинами Siemens, не повторилась.

«И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ретейлерам — например, Volkswagen или Adidas — Крым считать территорией России. Мы их, безусловно, достанем — достанем не только политическими, но и юридическими методами», — сказал Климкин.

Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил иск Siemens к структурам «Ростеха» по поводу поставок турбин для строящихся в Крыму электростанций.