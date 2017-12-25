Суд не нашёл оснований для признания сделки Siemens и структур «Ростеха» недействительной

Арбитражный суд Москвы не нашёл доводов признать сделку о поставках турбин Siemens компании «Технопромэкспорт», которая входит в состав «Ростеха», недействительной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«В нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса России истцы по первоначальному иску не доказали, что истец-2 (завод СТГТ Siemens, изготовивший турбины. — RT) имел неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта. Доказательств того, что ответчики преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, её условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, которые повлияли на решение истца-2 заключить оспариваемый контракт, в материалы дела не представлено», — говорится в документе.

Также отмечается, что правовых оснований для признания сделок недействительными не имеется.

«В удовлетворении первоначального иска следует отказать», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы отклонил иск Siemens к структурам «Ростеха» по поводу поставок турбин для строящихся в Крыму электростанций.