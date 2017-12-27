Эксперт оценил желание Украины наделить свои власти правом единолично вводить одобренные ЕС санкции

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин оценил желание Украины наделить своего президента и парламент правом единолично вводить одобренные Евросоюзом санкции, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«В Европе внимательно отслеживают события на Украине и понимают всю глубину политического тупика, в котором оказалась эта страна», — отметил эксперт.

По его словам, законопроект, расширяющий полномочия указанных инстанций, позволяет сформировать систему «двух ключей». В настоящее время решение о введении санкций принимает только Совет национальной безопасности и обороны Украины.

«На российско-украинский диалог такое нововведение не может оказать влияние, так как по инициативе Киева межгосударственные отношения подорваны в принципе», — указал Бредихин.

Как полагает эксперт, принятие законопроекта рассчитано лишь на двух зрителей — внутреннюю публику и Вашингтон.

Ранее сообщалось, что политолог Владимир Корнилов рассказал в беседе с ФАН о сценариях развития Украины.