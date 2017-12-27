Эксперт оценил желание Украины наделить свои власти правом единолично вводить одобренные ЕС санкции
«В Европе внимательно отслеживают события на Украине и понимают всю глубину политического тупика, в котором оказалась эта страна», — отметил эксперт.
По его словам, законопроект, расширяющий полномочия указанных инстанций, позволяет сформировать систему «двух ключей». В настоящее время решение о введении санкций принимает только Совет национальной безопасности и обороны Украины.
«На российско-украинский диалог такое нововведение не может оказать влияние, так как по инициативе Киева межгосударственные отношения подорваны в принципе», — указал Бредихин.
Как полагает эксперт, принятие законопроекта рассчитано лишь на двух зрителей — внутреннюю публику и Вашингтон.
Ранее сообщалось, что политолог Владимир Корнилов рассказал в беседе с ФАН о сценариях развития Украины.