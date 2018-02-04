«Эмиссары здравого смысла»: в Крыму поддержали раскритиковавших санкции немецких депутатов

В Крыму приветствуют заявление депутатов из Германии, которые назвали ошибкой ограничительные меры против России. В свою очередь, в Госдуме отметили, что дальнейшее усиление санкционной политики может стать болезненным ударом для немецкой экономики, в связи с чем прибывшая на российский полуостров делегация постарается наладить сотрудничество с РФ. Об ожиданиях, связанных с визитом немецких парламентариев в Крым, — в материале RT.

Приезд немецких депутатов в Крым является ещё одним шагом на пути признания полуострова неотъемлемой частью России, заявил в беседе с RT депутат Госсовета региона Владислав Ганжара. Напомним, что Крым стал российским регионом по итогам проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

«Мы прекрасно понимаем, что эта делегация сознательно посетила нашу республику, хочет выстраивать отношения с нашей страной. Думаю, что за прошедшие четыре года в мире, и в частности в Европе, всё больше и больше происходит переоценка того, что случилось в Крыму… Когда к нам приезжают иностранные делегации, то они видят, что это развивающийся регион и здесь живут люди, которые в 2014 году сделал абсолютно осознанный выбор», — сказал Ганжара.

Депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в разговоре с RT также поприветствовал заявление коллег.

«Делегация немецких депутатов в Крыму — это эмиссары здравого смысла. Желание ознакомиться с жизнью полуострова и пообщаться с руководством республики — неоспоримый факт, свидетельствующий об интересе немецкого бизнеса и некоторых политических сил к сотрудничеству с Россией, в том числе и в Крыму», — сказал он.

Делегация немецких депутатов прибыла в Крым накануне вечером. В её состав вошли представители партии «Альтернатива для Германии». Прибывшие на полуостров парламентарии отметили, что считают антироссийские санкции ошибкой.

«Санкции никогда не приводили к успеху, мы смотрим на них весьма критически. Немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать», — цитирует РИА Новости представителя прибывшей в Крым делегации.

По мнению немецких депутатов, ограничительные меры были ошибкой и оказывают негативное влияние как на Россию, так и на Германию.

«В европейском пространстве происходит понимание, что антироссийские санкции в первую очередь вредят самой Европе. Поэтому я уверен, что здравый смысл со временем возобладает», — отметил Ганжара.

С тем, что санкции уже показали свою неэффективность, согласен и Бальбек. По его словам, ограничительные меры вредят в первую очередь немецкой экономике.

«Дальнейшее усиление санкционной политики — слишком болезненный удар даже для такого экономического гиганта, как Германия. И пока, что называется, ещё держат тормоза, нужно срочно останавливаться и всеми силами пытаться устранить повреждение. Именно это желание залатать пробоину в российско-германских отношениях и привело немецкую делегацию в Крым», — подчеркнул депутат.

Киев не беспокоит

В пятницу, 2 февраля, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Rheinische Post заявил, что страна может принять меры в отношении немецких компаний, которые ведут бизнес на территории Крыма. Он подчеркнул, что Киев находится в поиске взвешенного решения.

«У нас в распоряжении есть широкий спектр правовых механизмов, которыми мы можем оперировать. В настоящее время мы находимся в процессе поиска взвешенного решения», — отметил министр.

Он не стал уточнять, о каких мерах идёт речь, отметив, что в данном вопросе «требуется определённая конфиденциальность».

При этом меры против чиновников Киев уже применяет. Так, в июне 2017 года СБУ запретила немецкому политику Вилли Виммеру въезд на территорию страны из-за его визита в Крым. Однако члены делегации из Германии подчеркнули, что не боятся угроз со стороны Киева о запрете им въезда на Украину.

«Нас это (угрозы украинских властей. — RT) нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым ещё не раз», — сказал депутат земельного парламента Северный Рейн — Вестфалия Роге Бекамп.

Депутат парламента Берлина Уве Бронзон выразил надежду, что со временем «ситуация вокруг Украины уляжется» и «нормальная работа с Украиной» станет возможной. При этом он подчеркнул, что немецкие политические круги не оказывали давление на депутатов в связи с поездкой.

«Никакого давления не было оказано, но, конечно, происходили дебаты в самой фракции и партии, стоит ли ехать», — отметил Бронзон.

Депутат парламента Берлина Увэ Бронзон

globallookpress.com

© imago stock&people

Он объяснил, что поездка является «особым сигналом» о намерении сотрудничать с Россией.

«Мы хотим поездкой подать особый сигнал. Потому что совместное плодотворное сосуществование с Россией мы считаем очень важным, это всё есть в нашей программе», — цитирует Бронзона РИА Новости.

В подтверждении своих слов он напомнил о словах немецкого политика Вилли Брандта.

«Я хочу напомнить слова Вилли Брандта: «Кто находится в диалоге, тот не стреляет», — добавил депутат.