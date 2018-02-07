Немецкий депутат посоветовал послу Украины в Германии поучиться дипломатии

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Депутат парламента Северного Рейна — Вестфалии Хельмут Цайфельд заявил, что высказывания украинского посла в ФРГ Андрея Мельника в адрес немецких парламентариев неприемлемы и ему следовало бы поучиться тому, как себя вести на такой должности, сообщает РИА Новости.

«Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев, и прежде всего в Германии», — цитирует Цайфельда депутат Госсовета Крыма Юрий Гемпель.

Ранее Мельник рассказал, что провёл беседу с парламентариями из Германии после того, как они посетили Республику Крым.

По словам украинского посла, он «вправил мозги руководству фракции «Альтернатива для Германии».

3 февраля в Крым приехали немецкие депутаты. После этого на Украине в отношении парламентариев возбудили уголовное дело.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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